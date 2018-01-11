8 варіантів облаштування площі Героїв Небесної Сотні

15 січня у Білій Церкві відбулося робоче засідання журі на кращий ескізний проект реконструкції площі по вулиці Героїв Небесної Сотні зі спорудженням пам’ятника з метою вшанування загиблих героїв Небесної Сотні та борців за волю і Незалежність України.

Міський голова Геннадій Дикий зазначив: «Я хотів би, щоб рішення щодо проекту приймали фахівці: працівники управління містобудування та архітектури, професійні архітектори та художники. Це мають бути люди, які компетентні у цій справі. І тоді місто матиме змістовний пам’ятник про важливу роль героїв у становленні та розвитку нашої країни».

Для присутніх була проведена коротка презентація проектів. Всього авторами було представлено 8 проектів по реконструкції площі зі спорудженням пам’ятника по вулиці Героїв Небесної Сотні.

Присутніми було вирішено розмістити стенди із проектами у виставкових залах Центральної бібліотеки (Торгова пл., 4/27) та філіалі №8 (вул. Леваневського, 55) для ознайомлення білоцерківців із ними, а також для отримання їхньої думки та бачення. Також вирішили організувати зустріч, на якій відбудеться детальна презентація проектів та їх вивчення членами журі.

Нагадаємо, термін оренди ділянки під стоянку по вул. героїв Небесної Сотні завершується у 2018 році. Наступного року ця ділянка вже буде вільною, саме там буде розташований новий пам'ятник.

За матеріалами сайту Білоцерківської міської ради