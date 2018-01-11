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15 організацій у Білій Церкві безоплатно користуватимуться приміщеннями

  • П'ятниця, січ. 12 2018
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15 організацій у Білій Церкві безоплатно користуватимуться приміщеннями

На 42 сесії Білоцерківської міської ради депутати ухвалили рішення про надання в користування нежитлових приміщень комунальної власності безкоштовно на 2018 рік таким організаціям:

Контрагент Адреса приміщення Площа, м2
1 Білоцерківський міський осередок Всеукраїнської громадської організації «Асоціація соціальної підтримки і захисту співробітників спецслужб України «Співдружність» м. Біла Церква, вул. Леся Курбаса, 3 20,2
2 Громадська організація «Всеукраїнська спілка інвалідів і ветеранів війни в Афганістані «Десантне братство» м. Біла Церква, вул. Леся Курбаса, 3 20,0
3 Білоцерківське міське відділення Української Асоціації звільнених в запас кадрових військовослужбовців м. Біла Церква, вул. Олеся Гончара, 20 31,7
4 Білоцерківська громадська організація інвалідів-ліквідаторів Чорнобиля м. Біла Церква, вул. Леся Курбаса, 3 25,3
5 Білоцерківська міська громадська організація  Української спілки ветеранів Афганістану (воїнів-інтернаціоналістів)

м. Біла Церква, вул.

Олеся Гончара, 20

 58,0
6 Громадська організація «Білоцерківський міський комітет сімей загиблих (померлих) учасників бойових дій та ветеранів війни»

м. Біла Церква, вул.

Леся Курбаса, 3

 32,7
7 Білоцерківська міська рада організації ветеранів України

м. Біла Церква, вул.

Ярослава Мудрого, 44

 163,3
8 Білоцерківська міська рада організації ветеранів України

м. Біла Церква, вул. Сквирське шосе, 214б

 

 47,2
9 Білоцерківська міська рада організації ветеранів України м. Біла Церква, 2-й Курсовий провулок, 14а 40,5
10 Білоцерківська міська рада організації ветеранів України м.. Біла Церква, б-р. Олександрійський,  80 74,0
11 Білоцерківська міська рада організації ветеранів України м. Біла Церква, вул. Леваневського, 55 68,9
12 Білоцерківська міська рада організації ветеранів України м. Біла Церква, вул. Таращанська, 161 31,3
13 Білоцерківська міська рада організації ветеранів України м. Біла Церква, вул. Шолом Алейхема, 96 26,2
14 Білоцерківська міська громадська організація Всеукраїнської організації інвалідів війни, Збройних сил та учасників бойових дій

м. Біла Церква, вул.

Леся Курбаса, 3

 15,8
15 Білоцерківська організація Всеукраїнського об’єднання ветеранів

м. Біла Церква, вул.

Леся Курбаса, 3

 37,6
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Опубліковано в Громада

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