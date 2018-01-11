15 організацій у Білій Церкві безоплатно користуватимуться приміщеннями

|№
|Контрагент
|Адреса приміщення
|Площа, м2
|1
|Білоцерківський міський осередок Всеукраїнської громадської організації «Асоціація соціальної підтримки і захисту співробітників спецслужб України «Співдружність»
|м. Біла Церква, вул. Леся Курбаса, 3
|20,2
|2
|Громадська організація «Всеукраїнська спілка інвалідів і ветеранів війни в Афганістані «Десантне братство»
|м. Біла Церква, вул. Леся Курбаса, 3
|20,0
|3
|Білоцерківське міське відділення Української Асоціації звільнених в запас кадрових військовослужбовців
|м. Біла Церква, вул. Олеся Гончара, 20
|31,7
|4
|Білоцерківська громадська організація інвалідів-ліквідаторів Чорнобиля
|м. Біла Церква, вул. Леся Курбаса, 3
|25,3
|5
|Білоцерківська міська громадська організація Української спілки ветеранів Афганістану (воїнів-інтернаціоналістів)
|
м. Біла Церква, вул.
Олеся Гончара, 20
|58,0
|6
|Громадська організація «Білоцерківський міський комітет сімей загиблих (померлих) учасників бойових дій та ветеранів війни»
|
м. Біла Церква, вул.
Леся Курбаса, 3
|32,7
|7
|Білоцерківська міська рада організації ветеранів України
|
м. Біла Церква, вул.
Ярослава Мудрого, 44
|163,3
|8
|Білоцерківська міська рада організації ветеранів України
|
м. Біла Церква, вул. Сквирське шосе, 214б
|47,2
|9
|Білоцерківська міська рада організації ветеранів України
|м. Біла Церква, 2-й Курсовий провулок, 14а
|40,5
|10
|Білоцерківська міська рада організації ветеранів України
|м.. Біла Церква, б-р. Олександрійський, 80
|74,0
|11
|Білоцерківська міська рада організації ветеранів України
|м. Біла Церква, вул. Леваневського, 55
|68,9
|12
|Білоцерківська міська рада організації ветеранів України
|м. Біла Церква, вул. Таращанська, 161
|31,3
|13
|Білоцерківська міська рада організації ветеранів України
|м. Біла Церква, вул. Шолом Алейхема, 96
|26,2
|14
|Білоцерківська міська громадська організація Всеукраїнської організації інвалідів війни, Збройних сил та учасників бойових дій
|
м. Біла Церква, вул.
Леся Курбаса, 3
|15,8
|15
|Білоцерківська організація Всеукраїнського об’єднання ветеранів
|
м. Біла Церква, вул.
Леся Курбаса, 3
|37,6
15 організацій у Білій Церкві безоплатно користуватимуться приміщеннями
- П'ятниця, січ. 12 2018
- Автор bc-news
На 42 сесії Білоцерківської міської ради депутати ухвалили рішення про надання в користування нежитлових приміщень комунальної власності безкоштовно на 2018 рік таким організаціям:
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