На вул. Офіцерській планують зробити двосторонній рух

І от нарешті влада спромоглася на хоч якісь дії. На сайті Білоцерківської міськради оприлюднено проект рішення виконкому Білоцерківської міської ради щодо організації двостороннього руху по вул. Офіцерській. Таким чином, вантажівки зможуть рухатися не через вул. Мазепи, а через вул. Офіцерську. Щоправда, якщо розменуться на вузенькій дорозі.
Коли виконком розгляне проект ріщення, наразі не повідомляється.
Нагадаємо, керівник КП "Білоцерківхлібопродукт" Іван Шилов у коментарі БЦ News обурився такій ідеї місцевої влади, адже для цього потрібно прибрати з дороги по вул. Офіцерська вантажні машини, які приїздять до підприємства.