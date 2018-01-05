На вул. Офіцерській планують зробити двосторонній рух

У 2017 році жителі вулиць І. Мазепи (Щорса), Фастівської, Першотравневої, Привокзальної кілька разів змушені були вдаватися до крайніх заходів, аби привернути увагу місцевої влади до своєї проблеми. У кінці грудня мешканці знову перекрили рух на дорозі по вул. І. Мазепи, щоб достукатися до влади з проханням вирішити їх проблему, а саме відвести потік вантажівок з вулиці, адже відколи заборонено рух через Горбатий міст, великогабаритні машини їздять через вул. Мазепи. Мешканці кажуть, що це руйнує їх помешкання.

І от нарешті влада спромоглася на хоч якісь дії. На сайті Білоцерківської міськради оприлюднено проект рішення виконкому Білоцерківської міської ради щодо організації двостороннього руху по вул. Офіцерській. Таким чином, вантажівки зможуть рухатися не через вул. Мазепи, а через вул. Офіцерську. Щоправда, якщо розменуться на вузенькій дорозі.

Коли виконком розгляне проект ріщення, наразі не повідомляється.

Нагадаємо, керівник КП "Білоцерківхлібопродукт" Іван Шилов у коментарі БЦ News обурився такій ідеї місцевої влади, адже для цього потрібно прибрати з дороги по вул. Офіцерська вантажні машини, які приїздять до підприємства.