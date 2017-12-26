Водії маршруток будуть перевозити 6 категорій пільговиків без обмежень

На засіданні круглого столу 29 грудня місцева влада та перевізники узгодили питання перевезення пільгових категорій пасажирів у маршрутках.
Як відомо, держава припинила компенсувати перевізникам всіх рівнів витрати за перевезення пільгових категорій населення. З місцевого бюджету компенсують перевезення пільговиків лише Тролейбусному управлінню.
Міська влада взяла на себе зобов’язання привести тарифи перевезень до економічно обґрунтованих, тобто мешканцям Білої Церкви слід очікувати підвищення вартості проїзду у тролейбусах та маршрутках.
Перевізники міста також взяли на себе нові зобов’язання.
Без обмежень будуть перевозити:
- учасників бойових дій (АТО), дружин та діти загиблих в АТО;
- інвалідів війни 1, 2, 3 груп;
- ліквідаторів ЧАЕС – 1 категорії;
- інвалідів 1 групи та 1 супроводжуючу особу;
- дітей-сиріт, дітей з інвалідністю з 1 супроводжуючим, дітей із багатодітних сімей;
- школярів до 4 класу – безкоштовно, з 5 до 11 класу – за 50% вартості проїзду.
Для інших пільгових категорій визначити наступні норми безоплатного перевезення:
- мікроавтобуси – 2 пільгових місця в кожному автотранспорті;
- автобуси – 3 пільгових місця в кожному автотранспорті.
Міський електротранспорт перевозить пільгові категорії населення без будь-яких обмежень, за наявності відповідного документу.