Водії маршруток будуть перевозити 6 категорій пільговиків без обмежень

На засіданні круглого столу 29 грудня місцева влада та перевізники узгодили питання перевезення пільгових категорій пасажирів у маршрутках.

Як відомо, держава припинила компенсувати перевізникам всіх рівнів витрати за перевезення пільгових категорій населення. З місцевого бюджету компенсують перевезення пільговиків лише Тролейбусному управлінню.

Міська влада взяла на себе зобов’язання привести тарифи перевезень до економічно обґрунтованих, тобто мешканцям Білої Церкви слід очікувати підвищення вартості проїзду у тролейбусах та маршрутках.

Перевізники міста також взяли на себе нові зобов’язання.

Без обмежень будуть перевозити:

- учасників бойових дій (АТО), дружин та діти загиблих в АТО;

- інвалідів війни 1, 2, 3 груп;

- ліквідаторів ЧАЕС – 1 категорії;

- інвалідів 1 групи та 1 супроводжуючу особу;

- дітей-сиріт, дітей з інвалідністю з 1 супроводжуючим, дітей із багатодітних сімей;

- школярів до 4 класу – безкоштовно, з 5 до 11 класу – за 50% вартості проїзду.

Для інших пільгових категорій визначити наступні норми безоплатного перевезення:

- мікроавтобуси – 2 пільгових місця в кожному автотранспорті;

- автобуси – 3 пільгових місця в кожному автотранспорті.

Міський електротранспорт перевозить пільгові категорії населення без будь-яких обмежень, за наявності відповідного документу.