Чи потрібна міській владі Агенція стратегічного розвитку?

Міська влада Білої Церкви, схоже, не розуміє того, що її прогресивне амплуа скоро розвіється, як дим за вітром. Якщо на початку 2016 року чимало активних мешканців Білої Церкви щиро вірили, що мер Геннадій Дикий готовий втілювати у нашому місті прогресивні та сучасні ідеї, то нині молоді та небайдужі громадяни розчаровуються політикою міського голови та його оточення та вимушені завершити свою роботу в органах місцевого самоврядування.

Промовистий приклад – ситуація з Агенцією стратегічного розвитку Білої Церкви. На загал нібито все нормально, на діяльність цього комунального підприємства закладені гроші в місцевому бюджеті, фонд Василя Хмельницького K.Fund запевняє про подальшу підтримку агенції... Проте на практиці не все так чудово, як нам подають.

З початку діяльності Агенції відбувався складний процес налагодження співпраці з міською владою. У 2016 році перші 5 місяців роботи Агенція взагалі фінансувалася за рахунок фонду Василя Хмельницького К.Fund. Хоча на початку 2016 року, коли була презентована оновлена Стратегія розвитку Білої Церкви до 2025 року, яку ще починала розробляти ГО «Біла Церква Завтра», міська влада активно її підтримала. А також заявила, що для реалізації документу створюється КП «Агенція стратегічного розвитку Білої Церкви» і воно буде фінансуватися за рахунок міського бюджету. На практиці ж вийшло, що роботу агенції почали фінансувати лише з березня 2017 року.

За два роки Агенція встигла реалізувати наступні проекти: створений туристичний та меблевий кластери, розроблений проект з розвитку туристичного потенціалу міста до 2025 року, проведено навчання для працівників органів місцевого самоврядування у муніципальному університеті, активно навчали майбутніх бізнесменів у рамках Школи малого та середнього підприємництва, розроблено заходи з енергозбереження та енергоефективності, залучено дешеві кредити для міста тощо.

Незважаючи на всі ці реалізовані проекти, міська влада Білої Церкви до кінця не зрозуміла та не оцінила такого прогресивного формату роботи муніципального підприємства. Унаслідок чого багато працівників агенції вирішили залишити свої посади. Влітку 2017 року звільнився директор Назарій Атаманчук. Обрана на конкурсі у вересні 2017 року директор Ірина Бистрова також написала заяву на звільнення.

Упродовж 2017 року звільнилися Ганна Ковтун, Руслана Іванчук, Олександра Яцко, Роман Наумов, Володимир Ямковий, Олена Безкровна, Олександр Крамар. Джерела сайту інформують, що у найближчий час команду Агенції покинуть ще двоє осіб. Усі ці люди отримали ґрунтовні знання для роботи в Агенції. Зокрема, упродовж трьох місяців навчалися в Міжнародному інституті бізнесу за напрямом підготовки «Адміністрування у публічному секторі», а також проходили стажування в органах місцевого самоврядування міста Тарнув (Польща). Навчання фінансував фонд Василя Хмельницького К. Fund. Міська влада на підготовку «команди змін» не витратила ані копійки з місцевого бюджету.

Натомість нині Агенцію очолив без всіляких конкурсів Олександр Прилуцький, який до цього працював керівником КП «Муніципальне ШЕУ». Після його роботи новий очільник підприємства Анатолій Диба на засіданні бюджетної комісії БМР просив надати фінансову допомогу з міського бюджету підприємству у розмірі 600 тис. грн, адже немає чим розрахуватися з постачальниками обладнання. Можливо, це просто збіг обставин? Також Олександр Прилуцький не проходив навчання у міжнародних університетах. І хоча міська влада виділила кошти на фінансування роботи Агенції стратегічного розвитку у Білій Церкві на 2018 рік у розмірі 3 млн. грн, виникає питання: а хто там буде працювати? Звідкіля візьметься нова «команда змін», адже K.Fund лише погодився надалі допомагати консультаціями, проте вже не буде тягнути на собі всі ці започатковані раніше проекти? Чи це буде звичайнісіньке підприємство, яке просто витрачатиме на своє існування бюджетні кошти?

Федір Логвиненко, президент фонду Василя Хмельницького, відмовився коментувати ситуацію у спілкуванні з журналістом БЦ News, лише зазначивши, що надалі фонд допомагатиме агенції тільки консультаціями. Майже те ж повідомила колишній директор агенції Ірина Бистрова, погодившись у розмові, що не йшла на конкурс, аби пропрацювати всього три місяці.