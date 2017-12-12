Дешевше придбати ялинку, ніж сплачувати штраф за зрубану!

Прекрасні живі красуні-ялинки та сосни під час різдвяних та новорічних свят опиняються під загрозою розбійного знищення. Це, на жаль, стає традиційною проблемою в Україні, яка, зокрема, лягає на плечі працівників Білоцерківського лісового господарства. Адже необхідні культури вирощуються, є прекрасний вибір (ще й за оптимальні ціни!) лісових красунь, які мають принести радість і диво в домівки… Але незаконні вирубки стають на заваді різдвяного настрою фахівців лісової галузі.

Наскільки гострою є проблема самовільної вирубки посаджених хвойних - ситуацію пояснює Вадим Гринчій, лісничий Білоцерківського лісництва:

«Охорона плантацій новорічних ялинок – це, можна сказати, сезонна проблема. Адже населення дуже «допомагає» із самовільною заготівлею новорічних ялинок… Це досить вагома проблема для нашого підприємства, адже кожне самовільно зрубане дерево тягне за собою адміністративну відповідальність та шкоду (що обраховується в залежності від діаметру стовбура зрубаного дерева). Я запевняю всіх «мисливців за ялинками»: дешевше її придбати, ніж платити за неї штраф у дві тисячі гривень! Адже придбати нашу ялинку можна офіційно - за 72 гривні! Щороку на наших спеціально створених лісгоспних майданчиках ми пропонуємо новорічних красунь на продаж для населення. І цього 2017 року продаж офіційно розпочався з 11 грудня. Крім того, час від часу вивозимо ялинки до центральних вулиць міста, де багато людей можуть і побачити і придбати ялинку. Цього року ми запланували для продажу близько 3 тисяч ялинок».

Отже, дійсно, згідно чинного законодавства, за самовільно зрубане деревце порушник відшкодує збитки, завдані лісовому господарству. Якщо бути точними, розмір шкоди вираховується відповідно до товщини стовбура самовільно зрубаного деревця і становить: до 10 см – 399,27 грн.; 10,1 - 14 см – 703,50 грн., 14,1 – 18 см – 1806,24 грн. Крім цього, згідно ст. 65 Кодексу України про адміністративні правопорушення, порушники сплачують штраф у розмірі від 5 до 10 неоподаткованих мінімумів доходів громадян (85-170 грн.), а для посадових осіб - від 7 до 12 неоподаткованих мінімумів (119-204 грн.).

Між тим, щороку працівники лісового господарства Білоцерківщини на спеціалізованих ділянках вирощують лісові красуні (ялини європейської, сосни звичайної ) для новорічних свят. А для забезпечення населення цими чудовими новорічними атрибутами Держпідприємство «Білоцерківський лісгосп» організовує зручні майданчики з продажу новорічних ялинок. Ціни – доволі демократичні за безпечний, здоровий хвойний матеріал: скажімо, за метрову ялинку – близько 70 грн, за деревце до 1,5 метри – близько 85 грн. Можна, звичайно, придбати і 5-метрові зелені красуні, тоді ціна вже буде сягати 900 грн і вище. Заготівля новорічних ялинок проводиться на площах рубок догляду, інших лісогосподарських рубках та на спеціально створених плантаціях новорічних ялинок. До речі, процес відбувається із застосуванням сучасних технологій: підтвердженням легальності заготівлі стає наявність самоклейної етикетки. Вона містить індивідуальний номер та відповідний йому штрих-код, який заноситься до єдиної системи електронного обліку деревини. До кожного дерева етикетка прикріплюється таким чином, що зняти її без пошкодження неможливо. Відповідно до неї, кожному (!) деревцю, у Єдиній державній системі ЕОД надається індивідуальний номер та ведеться реєстр усіх заготовлених ялинок та сосен. Перевірка законності походження ялинки відбувається шляхом введення номеру з етикетки, яка прикріплена до ялинки, на сайті ukrforest.com.

Як наголошують спеціалісти, з метою запобігання незаконних рубок, заготівлі та реалізації ялинок у передноворічний період, у лісгоспі прийнято додаткові заходи щодо посилення охорони хвойних насаджень. «Актуальним в цей новорічний період є створення мобільних рейдових бригад лісової охорони. – наголошує лісничий Вадим Гринчій. - У нас є така програма «Новорічна ялинка», в рамках якої ми залучаємо працівників поліції, представників приватних охоронних структур для проведення патрулювання. Основна шкода для хвойних насаджень відбувається вночі - і часто рубають таке дерево, що могло б ще зрости в цілком здорове продуктивне насадження, але хіба вночі будуть розбиратися, як не псувати такий молодняк?.. Кілька років тому ми фіксували порушення, коли вже з 15 листопада відбувалися самовільні вирубки дерев – вони ялинки потім місяць зберігали у підвалах до свят. Звичайно, тоді порушники були покарані. Отже, у ці свята лісівники Білоцерківського лісгоспу бажають всім миру та злагоди, а також звертаються з проханням до громадян - не шкодити, не порушувати закон та бережливо ставитись до природи!».

Насолоджуйтеся незабутнім з дитинства святковим ялинковим ароматом! Прекрасних різдвяних та новорічних свят!

Наталія Вереснева