Онкохворим по програмі "Турбота" виділять 450 тис. грн.

Фінансування програми "Турбота" збільшили ще на 450 тис. грн. Таке рішення ухвалили депутати Білоцерківської міської ради на 41 сесії.

Зокрема, видатки збільшили управлінню соціального захисту населення на 970 000 грн., з них - 450 тис. грн. йдуть на програму "Турбота" саме для надання матеріальної допомоги на лікування онкохворим мешканцям Білої Церкви.

Ще 520 тис. грн. буде витрачено на компенсацію пільгового проїзду громадянам, які постраждали внаслідок ЧАЕС (1 раз в рік виплачується компенсація) та пільг з оплати послуг зв’язку.

Також виділено 195, 7 тис. грн. на медичне обслуговування громадян, які постраждали внаслідок ЧАЕС (зубопротезування).

Нагадаємо, щодо витрачання коштів по програмі "Турбота" влітку розгорівся скандал. Виявилося, що управління соцзахисту виділило по програмі "Турбота" парку ім. Т. Шевченка 400 тис. грн на оплату послуг щодо організації урочистих зборів, обідів, святкових концертів та надання грошової допомоги під час відзначення Дня пам’яті та примирення, Дня Перемоги над нацизмом у Другій світовій війні, Дня пам’яті жертв політичних репресій, Дня партизанської слави, Міжнародного дня людей похилого віку, Дня захисника України, Дня працівника соціальної сфери, Дня пам’яті жертв голодоморів, Міжнародного дня осіб з інвалідністю, Дня вшанування учасників ліквідації наслідків аварії на ЧАЕС.

Депутати обурилися тим, що гроші, які мають йти на лікування у першу чергу, пішли на святкування. А тому внесли зміни до програми "Турбота".