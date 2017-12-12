Розшукуються собаки з синіми та салатовими бірками

Шановні мешканці Білої Церкви! Доводимо до вашого відома, що Білоцерківська міська державна лікарня ветеринарної медицини проводить ревакцинацію стерилізованих безпритульних собак, що були щеплені в 2015-2016 рр. Тварини на вухах мають сині та салатові бирки.

Просимо всіх небайдужих надати посильну допомогу в виявленні таких тварин. В разі виявлення тварин, телефонуйте: 6-53-34 .

Білоцерківська міська державна лікарня ветеринарої медицини проводиться щеплення собак та котів проти сказу та чіпування собак некомерційного призначення з відповідною реєстрацією.

Щеплення та чипування тварин проводиться щовівторка та четверга в приміщенні Білоцерківської міської державної лікарні ветеринарної медицини за адресою м. Біла Церква, вул. Товарна 27.

Телефони для довідок: 6-10-23; 6-53-34.