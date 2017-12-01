Геннадій Дикий запланував зустрічі з білоцерківцями

У рамках звіту міського голови про роботу Білоцерківської міської ради та виконавчого комітету за 2017 рік запрошуємо на зустрічі, які відбуватимуться в період з 12 по 15 грудня за наступним графіком:
|Дата, час
|Назва закладу
|Адреса
|12.12.2017р о 17.30
|Білоцерківська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 5
|вул. Крижанівського, 7
|13.12.2017р о 17.30
|Білоцерківська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №20
|вул. Некрасова, 121
|14.12.2017р о 17.30
|Білоцерківська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №11
|вул. Східна, 20
|15.12.2017р о 17.30
|Білоцерківська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №7 імені генерал-полковника Геннадія Воробйова
|б-р Олександрійський, 40
Про анонси наступних зустрічей із жителями у мікрорайонах буде повідомлено додатково.
Виконавчий комітет Білоцерківської міської ради