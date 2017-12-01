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Геннадій Дикий запланував зустрічі з білоцерківцями

  • Середа, груд. 06 2017
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Фото: ПроБЦ Фото: ПроБЦ

Шановні білоцерківці!

У рамках звіту міського голови про роботу Білоцерківської міської ради та виконавчого комітету за 2017 рік запрошуємо на зустрічі, які відбуватимуться в період з 12 по 15 грудня за наступним графіком:

Дата, час Назва закладу Адреса
12.12.2017р о 17.30 Білоцерківська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 5  вул. Крижанівського, 7
13.12.2017р о 17.30 Білоцерківська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів  №20  вул.  Некрасова,  121
14.12.2017р о 17.30 Білоцерківська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №11  вул. Східна, 20
15.12.2017р о 17.30 Білоцерківська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №7 імені генерал-полковника Геннадія Воробйова б-р Олександрійський, 40

Про анонси наступних зустрічей із жителями у мікрорайонах буде повідомлено додатково.

Виконавчий комітет Білоцерківської міської ради

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Опубліковано в Громада

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