Геннадій Дикий запланував зустрічі з білоцерківцями

У рамках звіту міського голови про роботу Білоцерківської міської ради та виконавчого комітету за 2017 рік запрошуємо на зустрічі, які відбуватимуться в період з 12 по 15 грудня за наступним графіком:

Дата, час Назва закладу Адреса 12.12.2017р о 17.30 Білоцерківська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 5 вул. Крижанівського, 7 13.12.2017р о 17.30 Білоцерківська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №20 вул. Некрасова, 121 14.12.2017р о 17.30 Білоцерківська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №11 вул. Східна, 20 15.12.2017р о 17.30 Білоцерківська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №7 імені генерал-полковника Геннадія Воробйова б-р Олександрійський, 40

Про анонси наступних зустрічей із жителями у мікрорайонах буде повідомлено додатково.

Виконавчий комітет Білоцерківської міської ради