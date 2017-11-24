Музика слів Юрія Рибчинського у виконанні Академії пенсіонерів

29 листопада, коли Білу Церкву припорошив перший сніжок, а на вулиці було зимно й незатишно, у Будинку органної та камерної музики, навпаки, панувала творча, весела і життєлюбна атмосфера. Адже саме цього дня відбувся власноруч організований академістами захід – творчий вечір поета-пісняра Юрія Рибчинського.

Ідея провести такий захід виникла у клубу «Криниця життя» та його куратора Лариси Бондарчук. Це вперше академісти самі придумали тему загальноакадемічного заходу та розробили сценарій свята. Звісно, самостійно клуб «Криниця життя» не зміг би виконати всі ті чудові пісні, які так хотілося показати представникам клубів, а тому звернулися по допомогу до вокальних ансамблів інших клубів, які охоче підтримали цю ініціативу.

Олена Ткач провела творчий захід

На початку заходу Олена Ткач, ведуча заходу, виконавчий директор Благодійного фонду Костянтина Єфименка, привітала всіх присутніх із річницею створення Академії пенсіонерів у Білій Церкві, яка у нашому місті функціонує вже 6 років та передала вітання від голови наглядової ради НВК «Біофарма» та президента ХК «Білий Барс» Костянтина Єфименка, який власне і був ініціатором створення таких осередків творчого життя для людей поважного віку в Білій Церкві. Такий тривалий час діяльності Академії є свідченням того, що проект створений не «під вибори», як це вважали скептики, а з реальною метою зробити посильний внесок у розвиток соціально-культурного життя міста.

Галина Чумаченко співає під акомпанемент Миколи Глушко

Тож після вітального слова настав час для пісні. Ансамбль «Криниця життя» підготували композицію «Зелен клен», представниця клубу «Берегиня» Галина Чумаченко виконала пісню «Ой летіли дикі гуси», а Таскіра Максюта, членкиня клубу «Гармонія», виконала пісню «Тече вода» та «Гай, зелений гай». Неймовірно проникливо і чуттєво пролунала пісня «Кукушка» у виконанні представниці клубу «Криниця життя» Лариси Шкурак.

На сцені - тріо "Білоцерківчанка"

Усі, напевно, пам’ятають, як виконував пісню «Берега» Олександр Малінін. Так ось, в Академії пенсіонерів, як зазначила Олена Ткач, є «свій Малінін». І дійсно, ця пісня у виконанні члена клубу «Криниця життя» Віктора Бількевича з бек-вокалом в особі Галини Чумаченко і Галини Лиманчук прозвучала просто неперевершено і зірвала гучні оплески у залі, які переросли в бурхливі овації.

Ансамбль "Гармонія" виконує пісню "Верба"

Варто зазначити, що захід пройшов при повному аншлагу, зайняті були навіть місця на балконі, а декому довелося й постояти. Ще б пак, звучали улюблені пісні академістів, пісні їх молодості і зрілих років.

Представниця клубу "Сузір'я" Людмила Безкрила виконує пісню "Наречена"

Пісенні композиції лунали не тільки у сольному виконанні, але й співали ансамблі та тріо. Зокрема, тріо «Білоцерківчанка» (Ольга Рудевич, Таскіра Максюта та Лариса Шкурак) виконали «Чарівна скрипка», «Три поради». Ансамбль «Гармонія» виконав пісню «Верба». Ольга Руденко заспівала «Моя Україна» та «Дівчина-весна», а Галина Чумаченко – популярну пісню «Одолжила».

Послухати та підтримати Віктора Бількевича прийшли його давні друзі

Варто було бачити, як натхненно і навіть підтанцьовуючи виконала пісні «Романсеро» та «Любимый мой» Галина Синєбок, яка цими днями повернулася із сонячної Флориди (Америка).

Лариса Шкурак виконала пісню "Кукушка"

Окремо зазначимо, що академісти не лише співають, але й займаються звуковим супроводом концертів. Так, Микола Глушко акомпонував на баяні багатьом солістам, а Володимир Максюта зробив «мінусовки» для виконавець пісень та презентацію життєпису Юрія Рибчинського.

Запальний танець від Галини Синєбок

Завершили концерт спільним виконання пісні «Перемога», яку пісняр присвятив завершенню Другої світової війни, але яка є актуальною і нині, коли вся Україна чекає на нову перемогу в цій непроханій, незрозумілій і нав’язаній північним сусідом гібридній війні.

Вітання та подяки від Благодійного фонду Костянтина Єфименка отримали всі учасники концерту та організатор Лариса Бондарчук

Тож творчий захід, присвячений пісням Юрія Рибчинського, українського поета, драматурга, сценариста, заслуженого діяча мистецтв України, одного із основоположників сучасної української естрадної пісні, відбувся! Відтак академісти тепер призадумалися, а що такого цікавого і змістовного кожен клуб може запропонувати усім членам академії. Тож чекаємо на їхні пропозиції та нові ідеї!