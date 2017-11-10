Депутати ініціюють виділення 10 млн. грн. на допомогу військовим

Як відомо, завтра, 24 листопада о 10:00 продовження засідання 39 сесії Білоцерківської міської ради, на якому планують розглянути питання виділення 8 млн. грн безповоротної фінансової допомоги КП "Білоцерківтепломережа", затвердити участь міста в процесі отримання кредиту від НЕФКО на реконструкцію вуличного освітлення та бюджетні питання.

Фракція "БПП "Солідарність" також ініціюватиме включення в порядок денний питання про підтримку Програми допомоги військовим частинам, які знаходяться на території Білої Церкви. "Всі знають, що у Білу Церкву повернулася 72 ОБМР ім. Чорних Запорожців. Я, спілкуючись з командирами, відвідуючи особисто та з головою КОДА Олександром Горганом п’ятий та сьомий військові майданчики, чітко розумію, з якими проблемами зіткнулися наші військові. Їм потрібна допомога у ремонті боксів, де зберігається військова техніка, у ремонті пунктів технічного обслуговування техніки, у благоустрої території майданчиків, у заміні вікон та дверей у казармах. Проект даного рішення розроблений, тож ніяких проблем з його прийняттям не повинно виникнути. А, щоб ця програма не була лише на папері, ми повинні забезпечити її фінансуванням. Для реалізації вищеназваних робіт потрібно виділити орієнтовно 10 млн. грн. з міського бюджету", - зазначив Геннадій Джегур.