З 1 листопада рибалка у межах зимувальних ям заборонена

З 1 листопада 2017 року до початку весняно-літньої заборони на період нересту водних біоресурсів 2018 року встановлюється заборона на любительський, промисловий, спортивний вилов, видобування піску та гравію, проведення будівельних, днопоглиблювальних та інших робіт у межах зимувальних ям. Це регламентується наказом Управління Державного агентства рибного господарства у Києві та Київській області №НОД-110/6 від 26.10.2017 р.

З метою створення сприятливих умов для зимівлі водних біоресурсів, їх охорони, відтворення та раціонального використання є необхідність щорічно встановлювати зимову заборону у місцях масових скупчень риб (на зимувальних ямах). Дізнатися перелік та визначені межі зимувальних ям Київщини можна за допомогою карти Google, яка доступна за посиланням.

Проводити любительський лов риби дозволяється у місцях, які не входять до даного переліку, вудками з блешнею вертикального блесніння з гачком не більше N 10 та не більше п’яти гачків на рибалку. Добова норма становить 3 кг. Київський рибоохоронний патруль наголошує, за порушення передбачена адміністративна та кримінальна відповідальність – штрафи від 34 до 6 800 грн або позбавлення волі, строком до 3 років з конфіскацією знарядь лову та незаконно добутих водних біоресурсів. Окрім штрафу, за незаконний вилов правопорушнику нараховується збиток за кожну виловлену рибину, згідно затверджених такс (карась – 17 грн., плітка – 85 грн., лящ – 170 грн., сом – 425 грн., судак – 510 грн. і т. д.).

«У даний період Київський рибоохоронний патруль працюватиме в посиленому режимі. Закликаю всіх рибалок дотримуватись Правил рибальства. У разі затримання порушників на зимувальних ямах вони будуть притягуватись до відповідальності, згідно з чинним законодавством», – наголосив начальник Київського рибоохоронного патруля Володимир Мухін.

Київський рибоохоронний патруль закликає бути відповідальними та дотримуватися правил рибальства. Якщо Ви стали свідком порушення правил рибальства чи збуту біоресурсів – прохання оперативно повідомляти на всеукраїнську безкоштовну «гарячу» лінію: 0-800-50-52-50 або на «гарячу» лінію Київського рибоохоронного патруля 068-642-80-26.

Управління Державного агентства рибного господарства у Києві та Київській області