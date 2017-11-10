Саксаганці вирішили допомогти ветеранам сцени

Турбота про ветеранів сцени – один із важливих напрямків соціальної політики НСТДУ. Як виявилося, літні люди, які все життя присвятили служінню театру, зараз живуть в умовах, далеких від ідеалу затишку. Аудит Спілки виявив численні порушення, які привели до заборгованості за тепло і гарячу воду. Бракує коштів на продукти харчування, посуд, засоби гігієни. Але мало виявити проблеми – їх треба вирішувати. Саме цим активно займаються фахівці НСТДУ, залучаючи всю театральну спільноту України. Вже зібрано кошти на погашення заборгованості, у Будинку нарешті тепло!

Театр ім. Саксаганського звернувся до підприємців Київщини з пропозицією допомогти ветеранам продукцією. З радістю відгукнулися колектив Білоцерківського консервного заводу «Крят» під керівництвом Анатолія Крята, депутат Білоцерківської міської ради Андрій Король, надавши екологічно чисті продукти харчування. Фармацевтичний завод «Біофарма» (голова Наглядової ради Костянтин Єфименко) запропонував список медикаментів, які може надати для медичної частини закладу.

Така небайдужість запалює вогник у очах літніх людей. Колись вони грілися у променях любові глядачів, їх засипали квітами та оваціями. Невже сьогодні вони не варті хвилини нашої уваги, турботи і тепла? Якого ставлення до себе ми хотіли б від наступного покоління? Наші справи творять наше майбутнє. Тож нехай воно наповнюється добром, людяністю і любов’ю.