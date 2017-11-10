Важливо

У Білій Церкві побудують скульптуру «Шлях до соборності України»

  • Вівторок, лист. 14 2017
  • Автор 
У Білій Церкві побудують скульптуру «Шлях до соборності України»

14 листопада на засіданні виконкому Білоцерківської міської ради вирішили спорудити у Білій Церкві скульптуру «Шлях до соборності України». Розташована вона буде на перетині вулиці Шевченка та проспекту Князя Володимира. Це ініціатива ГО "Шлях до соборності України".

У липні ідею спорудження такої скульптури обговорювали на засіданні архітектурно-містобудівної ради. Начальник управління благоустрою та екології ДЖКГ Альона Колотницька презентувала цей проект на засіданні виконкому. 

Стіна матиме такі параметри: висота - 3, 5 м, довжина - 120 м, ширина 50 см. Схожа скульптура є у Литві. Встановлять її на місці пам'ятного знаку "Літак" і вона виконуватиме функції огорожі у майбутній парк, який розіб'ють на території біля літака, адже там є вільні 10 га паркової зони. Літак пропонують перенести в Гайок.

Громадська організація буде збирати кошти на встановлення цієї стіни самостійно. Складатиметься вона з іменних цеглинок, які може замовити кожен мешканець не тільки Білої Церкви, а й всієї України. Цими цеглинками облицюють бетонний моноліт. Стіна не буде суцільною, а матиме вигляд вирізаних фігурок людей. Нагляд за її будівництвом здійснюватиме литовський скульптор, який будував таку ж стіну у Литві, а на відкриття хочуть запросити навіть президента Литви. Також Альона Колотницька зазначила, що після будівництва можна буде звернутися до Книги рекордів Гіннеса з метою зафіксувати спорудження такої скульптури як найбільшої у світі.

У серпні 2018 року планують відкрити скульптуру. 

ГО "Шлях до соборності України" була зареєстрована у вересні 2017 року. Очолює організацію Вікторія Харута. До складу правління входять, окрім інших, чоловік керівника ГО Вадим Харута та активіст Руслан Костюченко, який нині керує сайтом 04563.

SocButtons v1.5
Прочитано 198 раз
Опубліковано в Громада

Додати коментар

Захисний код
Оновити

Наверх

Поділитись новиною

Відправити в FacebookВідправити в Google BookmarksВідправити в TwitterВідправити в LinkedIn

Вибір редакції

Читайте також

Фото та відео