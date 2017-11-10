У Білій Церкві побудують скульптуру «Шлях до соборності України»

14 листопада на засіданні виконкому Білоцерківської міської ради вирішили спорудити у Білій Церкві скульптуру «Шлях до соборності України». Розташована вона буде на перетині вулиці Шевченка та проспекту Князя Володимира. Це ініціатива ГО "Шлях до соборності України".

У липні ідею спорудження такої скульптури обговорювали на засіданні архітектурно-містобудівної ради. Начальник управління благоустрою та екології ДЖКГ Альона Колотницька презентувала цей проект на засіданні виконкому.

Стіна матиме такі параметри: висота - 3, 5 м, довжина - 120 м, ширина 50 см. Схожа скульптура є у Литві. Встановлять її на місці пам'ятного знаку "Літак" і вона виконуватиме функції огорожі у майбутній парк, який розіб'ють на території біля літака, адже там є вільні 10 га паркової зони. Літак пропонують перенести в Гайок.

Громадська організація буде збирати кошти на встановлення цієї стіни самостійно. Складатиметься вона з іменних цеглинок, які може замовити кожен мешканець не тільки Білої Церкви, а й всієї України. Цими цеглинками облицюють бетонний моноліт. Стіна не буде суцільною, а матиме вигляд вирізаних фігурок людей. Нагляд за її будівництвом здійснюватиме литовський скульптор, який будував таку ж стіну у Литві, а на відкриття хочуть запросити навіть президента Литви. Також Альона Колотницька зазначила, що після будівництва можна буде звернутися до Книги рекордів Гіннеса з метою зафіксувати спорудження такої скульптури як найбільшої у світі.

У серпні 2018 року планують відкрити скульптуру.

ГО "Шлях до соборності України" була зареєстрована у вересні 2017 року. Очолює організацію Вікторія Харута. До складу правління входять, окрім інших, чоловік керівника ГО Вадим Харута та активіст Руслан Костюченко, який нині керує сайтом 04563.