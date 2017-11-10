Мешканці Залізничного селища намагаються звузити дорогу біля своїх будинків

Як відомо, саме вони у січні цього року випадково дізналися, що через їх дачні ділянки та поселення жителів мікрорайону Залізничне селище по новому Генплану заплановане будівництво дороги, а тому одному з дачників відмовили у приватизації частини земельної ділянки, яка піде під будівництво дороги. Це викликало величезний резонанс у жителів мікрорайону, адже вони вирішили, що заради дороги у них заберуть частину землі, а також будинки, огорожі тощо. Щоправда, міський голова Геннадій Дикий віри цьому не йме, вважаючи, що всі протести громадян – це «спланована акція».

Після кількох зустрічей, які відбувалися у приміщення міської ради за участю і мера міста, його профільного заступника Валерія Гнатюка та представників управління архітектури, нарешті влада і громада дійшла консенсусу. На засіданні земельної комісії під головуванням Володимира Вовкотруба, куди запросили і розробників генплану міста, вдалося з'ясувати, що дорогу на генплані намалювали заднім числом, після обговорення у квітні 2016 року за ініціативи управління містобудування та архітектури. А також дійшли висновку, що побажання мешканців щодо її ширини та місця проходження вдасться врахувати на етапі розробки детального плану території.

І ось 10 листопада директор проектно-будівельної фірми "Аркада" Аркадій Дубік презентував детальний план. На зустрічі у громадян знову виникло багато запитань. Хтось пропонував скасувати рішення про проведені громадські слухання, хтось підходив до обговорення більш прагматично – просив біля його будинку звузити ширину вулиці, аби не демонтувати гараж, огорожу чи частину будинку.

Аракадій Дубік запевнив, що побажання мешканців врахують і навіть запропонував всі прохання записати на папері, які до уваги візьме управління містобудування та архітектури.

Також Аркадій Дубік розповів, що передбачає детальний план забудови у плані розміщення промислових об’єктів, спорудження дитячого садка, зупинок громадського транспорту, прокладання комунікацій тощо. Архітектор запевнив, що по розширеній дорозі буде заборонено рухатися вантажівкам, проїзд дозволять тільки для легкових авто, машин швидкої допомоги, пожежників та сміттєвозів.

Цікавилися громадяни й питанням приватизації земельних ділянок, зокрема тих, що належать до садових товариств, а також оформлення документів із врахуванням червоних ліній тощо.

Оскільки дійти згоди не вдалося, на середу, 15 листопада, в управління архітектори знову запрошують представників садових товариств для остаточного вирішення цього питання.

Варто зазначити, що на прес-конференції міського голови Білої Церкви на запитання журналіста БЦ News, чи знає він про те, що жителі цього мікрорайону не згодні з розробленим детальним планом, мер відповів так: «Ми всі живемо в місті, на те є містобудівні норми та обмеження. Якщо буде заблокований проїзд для 30-40 будинків, бо хтось поставив гараж, навіть не на своїй території, то ми повинні притримуватися законодавства. На перший погляд здається нічого страшного, але це призводить до серйозних наслідків. Гаражі ставляться на комунікаціях, потім аварії, а це спричиняє проблеми для всіх інших. Зараз мешканці Заріччя просять зробити тротуар до школи, а ми не можемо, бо там уже нема куди дорогу розшири. Тому доведеться переставляти паркани, щоб зробити тротуар для зручності тисяч інших мешканців, які користуються цією дорогою».

Тож, як далі будуть розгортатися події, поки що прогнозувати складно.