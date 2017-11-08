Важливо

У клубі "Серпанок" відбулося свято вареників

  • Середа, лист. 08 2017
  • Автор 
У клубі &quot;Серпанок&quot; відбулося свято вареників

7 листопада клуб «Серпанок» Академії пенсіонерів, що діє при Благодійному фонді Костянтина Єфименка, організував свято вареників. До заходу готувалися ретельно. Академістки наварили смачнючих вареників з різноманітними начинками: яблуками, вишнями, сиром, картоплею, печінкою, грибами, капустою, м’ясом. А для того, аби визначити, чиї ж вареники вдалися найкраще, обрали поважне журі. Звичайно, як ведеться у родинному колі, дружина готує, а чоловік куштує. Так і тут було: четверо мужчин з клубу «Серпанок» стали думати-гадати чиї ж вареники обрати.

Благодійний фонд Костянтина Єфименка, Академія пенсіонерів

Благодійний фонд Костянтина Єфименка, Академія пенсіонерів

Аби не було фальсифікацій, журі вийшло із зали, поки господині розкладали на столі пронумеровані тарілочки зі своїми варениками. Потім запросили членів журі для дегустації та виставлення оцінок. І поки чоловіки пробували вареники, радилися, яку кому поставити оцінку, жінки не сиділи, склавши руки. Ведуча заходу спершу розповіла про те, звідкіля родом вареники, у яких обрядових дійствах використовується та які традиції українського народу пов’язані саме з варениками. А затим запропонувала пограти у вікторину. Слухачі вгадували, приміром, скільки солі з’їдає за своє життя людина, який овоч називають золотим яблуком, яке вухо краще чує музику тощо.

Благодійний фонд Костянтина Єфименка, Академія пенсіонерів

Гарний настрій заходу забезпечив і виступ ансамблю клубу «Серпанок», який  виконав традиційну пісню «Ой мій милий вареничків просить» та інші народні пісні.

Благодійний фонд Костянтина Єфименка, Академія пенсіонерів

Настала черга підбити підсумки робити журі. Чоловіки, хитро посміхаючись, вийшли з кімнати нібито для визначення результату, а господині затамували подих. І ось довгождана мить: оголошують результати конкурсу. Та раптом виявилося, що у журі немає номінантів ні на перше, ні на друге, ні на третє місце. Вердикт журі був такий: не буває поганих вареників, буває мало вареників. Всі вареники, які спробували члени журі, виявилися дуже смачними і вибрати поміж них найкращий, – неможливо. Такий результат, коли перемогла дружба, сподобався господиням і всі охоче приступили до поїдання кулінарних витворів.

Благодійний фонд Костянтина Єфименка, Академія пенсіонерів

Причому кожен хотів пригостити сусіда своїми варениками, почастувати узваром, соком, солоними огірочками, медом, сметаною. Обмінювалися й рецептами, а після частування, продовжили співати та декламувати вірші.

Ось так, легко, весело, невимушено, у дружній атмосфері пройшов один із заходів клубу «Серпанок». Варто зауважити, що кожен клуб Академії пенсіонерів проводить щотижня по одному заходу на ту тематику, яку академісти самі обирають і самі до неї готуються. 

SocButtons v1.5
Прочитано 88 раз
Опубліковано в Громада
Теги

Схожі матеріали (по тегу)

Додати коментар

Захисний код
Оновити

Наверх

Поділитись новиною

Відправити в FacebookВідправити в Google BookmarksВідправити в TwitterВідправити в LinkedIn

Вибір редакції

Читайте також

Фото та відео