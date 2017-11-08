Основні зміни в рамках пенсійної реформи

8 жовтня 2017 року Президент України підписав Закон «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо підвищення пенсій» від 03.10.2017 року № 2148-VIII. Пенсійна реформа з 01.10.2017р. передбачає такі основні зміни:

- мінімальна пенсія для осіб, які мають повний страховий стаж та інвалідам встановлена на рівні 1542,00грн. Пенсіонерам, які не мають необхідного страхового стажу розмір пенсійної виплати буде складати 1373,00грн.;

- виплата пенсій працюючим пенсіонерам буде відновлена у повному розмірі ( до цього пенсія виплачувалася в розмірі 85% призначеного розміру, але не менше 150% прожиткового мінімуму, встановленого для осіб, які втратили працездатність);

- щороку буде здійснюватися перерахунок раніше призначених пенсій шляхом збільшення показника середньої заробітної плати (доходу) в Україні, з якої сплачено страхові внески, та який враховується для обчислення пенсії. Для цього пенсіонеру немає необхідності особисто звертатися до органів Пенсійного фонду України;

- перерахунок раніше призначених пенсій здійснюється за єдиним підходом для «старих» і «нових» пенсіонерів з врахуванням показника середньої заробітної плати на рівні 3764,40грн;

- особам, які одержують пенсію за «спеціальними» Законами і яким доцільно отримувати пенсію на загальних умовах, таке переведення буде проведено автоматично.

Пенсійний вік підвищуватися не буде, натомість змінюються вимоги до тривалості страхового стажу.

До кінця 2017р. мінімальний страховий стаж для виходу на пенсію залишається незмінним – 15 років.

З 1 січня 2018 року право на пенсію за віком в 60 років матимуть ті громадяни, у яких є 25 років страхового стажу. Мінімальний страховий стаж щорічно буде збільшуватися на 1 рік, поки не складе 35 років у 2028 році.

Для працівників освіти, медиків, соціальних працівників пенсія за вислугу років скасована, однак, за особами, які на 01.10.2017 року мали необхідний спеціальний стаж роботи, таке право збережено.

Повідомляємо, що з 1 жовтня 2017р. мінімальна пенсія інвалідам з числа учасників ліквідації наслідків аварії на ЧАЕС встановлена, виходячи із розміру прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність – 1452,00грн., а саме:

Інвалідам I групи 285%(прожиткового мінімуму) - 4138,20грн.;

Інвалідам II групи 255%(прожиткового мінімуму) - 3702,60грн.;

Інвалідам III групи 225%(прожиткового мінімуму) - 3267,00грн.

Мінімальна пенсія Учасникам Бойових Дій становить 165% прожиткового мінімуму – 2395,80грн.

Доплата до мінімального розміру пенсії непрацюючим шахтарям, на яких поширюється дія Закону України «Про підвищення престижності шахтарської праці» та працівникам, зайнятим обслуговуванням зазначених осіб відповідно до Закону України «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування» мінімальний розмір пенсії не може бути нижчим – 4356,00грн.

Білоцерківське об’єднане управління

Пенсійного фонду України Київської області