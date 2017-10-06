Вчитися ніколи не пізно

Євгенія Бачинська, модератор заходу, проректор КВНЗ КОР «Академія неперервної освіти», відкриваючи засідання, наголосила, що нарешті неформальна освіта в Україні здобула офіційну підтримку, адже у новому законі «Про освіту», уваленому народними депутатами у вересні 2017 року, передбачені поняття «освіта для дорослих» та «неформальна освіта». Це означає, що відтепер освітні потреби дорослих громадян України не тільки задовольнятимуть недержавні організації, благодійні фонди, громадські формування, але й держава долучатиметься шляхом виділення фінансування.

Про реалізацію проекту «Регіональний центр освіти дорослих – територія розвитку людини та громади» доповіла присутнім Олена Часнікова, член правління ГО «Центр неформальної освіти», яка й керувала проектом. Пані Олена зазначила, що освіта для дорослих стала нормою життя у європейських країнах, адже у наш динамічний час вже не важливо, який ти вуз закінчив, який у тебе диплом, набагато важливіше, що ти вмієш робити, чим можеш бути корисним для суспільства, які навики можеш запропонувати на ринку праці. Приміром, у Німеччині створена мережа народних інститутів, де навчаються дорослі громадяни від 35 до 60 років. Три четверті дорослого населення Швеції також бере участь у неформальній освіті, що фінансується як державою, так і місцевою владою. При чому спершу громадяни самі проявляються ініціативи, формують запит, що б вони хотіли вчити, які навики здобувати, а вже потім держава під ці потреби створює освітні центри.

Цільова група неформальної освіти – люди, які усвідомлюють необхідність власного розвитку. У Білій Церкві такі спільноти також є. Власне, найбільш зацікавилися проектом та взяли у ньому найактивнішу участь організації, які вже не перший рік діють на теренах нашого міста, а саме: Академія пенсіонерів Благодійного фонду Костянтина Єфименка, бібліотеки Білої Церкви, активні громадські організації м. Сквири та м. Бориспіль.

Напевно, чи не найактивнішу участь у проекті взяв Благодійний фонд Костянтина Єфименка, виконавчий директор якого Олена Ткач підготувала низку навчальних курсів для «студентів» поважного віку. Зокрема, академісти взяли участь у курсах з виробництва «Білоцерківського сувеніру», курсах для екскурсоводів-аматорів «Замкова гора – дитинець Білої Церкви», семінарі-тренінгу «Як навчитися заробляти, сидячи вдома», у курсах риторики та сучасної документації, роботі у програмі Adobe Photoshop, міському фестивалі «Олександрійські хорали» до Дня міста, який відбувся у парку «Олександрія» та інші.

Для багатодітних батьків, одиноких матерів, опікунів, ГО «Центр неформальної освіти» провела лекцію на тему «Відповідальне батьківство або як зробити власну дитину щасливою», курси «Мистецтво жити в гармонії з самим собою, з іншими і з природою», експрес-курс «Швидкочитання», «Виготовлення обрядового сувеніру», «Як користуватися Інтернет, щоб не користувалися вами». Також підготували курси з громадянської освіти «Світ громад» та «Створення місць впливу на базі бібліотек».

«Коли лише розпочинався цей проект, я особисто не дуже вірила в його успіх, - зазначила Олена Ткач, виконавчий директор Благодійного фонду Костянтина Єфименка. - Адже часто буває, що різні організації пропонують позмагатися за грант, а потім виявляється, що ні про результати конкурсі нічого не чути, ні про самих організаторів. Тому було здивована, коли Олена Часнікова повідомила мені, що наша заявка на грант розглянута і ми виграли. Почали готувати курси. Певний досвід у цій сфері ми вже маємо, адже уже 7 років на базі Благодійного фонду Костянтина Єфименка діє Академії пенсіонерів, в рамках якої було створено 33 клубів для людей поважного віку з усіх куточків міста. За цей час ми вже встигли вивчити, що потрібно людям старшого віку, які знання їм необхідні. Тому дякуємо ГО «Центр неформальної освіти» за сприяння DVV International Ukraine за розуміння необхідності такого навчання та підтримку у проведенні курсів».

У свою чергу Майя Боженко, провідний бібліотекар бібліотеки №8, розповіла про ті гуртки, які діють на базі її філії, а це: гурток декупажу, гурток «Здоров’я», бібліоаромотерапії та інші. Поділилися враженнями від пройдених курсів та від того, як ці курси допомогли дорослому населенню, представники м. Борисполя. А Василь Скирда, провідний бібліотекар Чубинецької бібліотеки-філіалу (Сквирський район), розповів про свої враження від проведених у м. Сквирі та селі Чубинці культурно-мистецьких заходів, зокрема: засідання літературної майстерні Катерини Плівачук, на яке приїздив внук Максима Рильського, курси хворого співу, музичний фестиваль «Золотий вік».

І, насамкінець, учасники заходу вирішили обмінятися думками, яким чином краще донести до дорослого населення інформацію про такі курси неформальної освіти, як вивчити їх запити та потреби, чим можна зацікавити дорослих, аби ті, незважаючи на буденні клопоти, мали бажання відвідувати такі заняття. Тож організатори та учасники сподіваються, що подібні курси продовжаться й у наступному році.