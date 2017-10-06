Питання з будівництвом заправки "ОККО" відклали

31 жовтня депутати Білоцерківської міської ради ухвалили низку рішень, зокрема прийняли Статут територіальної громади міста Біла Церква, створили комунальну установу БМР «Інклюзивно-ресурсний центр», звільнили заступника міського голови Володимира Хмурича, заслухали звіт голови земельної комісії, затвердили Програму організації харчування дітей у комунальних навчальних закладах Білої Церкви на 2017-2020 роки. Також депутати прийняли рішення про злиття відділу фізичної культури та спорту та відділу у справах сім’ї та молоді в одне управління. А от рішення про дозвіл на будівництво автозаправки по Олександрійському бульвару біля зупинки Б. Хмельницького зняли з розгляду. Також депутати розглянули низку земельних питань.

Щодо Статуту територіальної громади міста Біла Церква

Документ містить загальні положення, які визначають правову природу статуту, загальну характеристику міста Біла Церква, членів територіальної громади, почесні звання та відзнаки, які діють в місті, стратегічний план розвитку міста, участь Білої Церкви в асоційованих організаціях та міжнародна співпраця та ін. Статут визначає права міської громади, поняття місцевого самоврядування та його систему, основні засади діяльності територіальної громади міста Біла Церква тощо.

Розділ про участь членів територіальної громади у здійсненні місцевого самоврядування регламентує порядок проведення загальних зборів членів територіальної громади міста за місцем проживання, звернення громадян до органів і посадових осіб місцевого самоврядування, проведення громадських експертиз, порядок проведення звітування Білоцерківського міського голови, постійних комісій міської ради та депутатів міської ради, реалізації Громадського бюджету міста Біла Церква та ін.

Також статут визначає основні принципи діяльності міської влади, повноваження та обов’язки депутатів, діяльність і повноваження міського голови та виконавчих органів міської ради та ін. Статут також містить розділи щодо матеріальної і фінансової основи територіальної громади міста Біла Церква.

Щодо створення КП «Інклюзивно-ресурсний центр»

Рішення прийняли з метою забезпечення прав дітей з особливими освітніми потребами від 2 до 18 років на здобуття дошкільної та загальної середньої освіти, у тому числі у професійно-технічних навчальних закладах, шляхом проведення комплексної психолого-педагогічної оцінки розвитку дитини з особливими освітніми потребами, надання їм психолого-педагогічної допомоги та забезпечення системного кваліфікованого супроводження.

Таке рішення міська влада повинна була прийняти на вимогу постанови КМУ №545 від 12 липня 2017 року, яка зобов’язує місцеві ради реорганізувати психолого-медичні консультації, що діють нині, в такі інклюзивно-ресурсні центри для того, щоб збільшити перелік тих послуг, які надаються дітям-інвалідам.

Інклюзивно-ресурсний центр сприятиме забезпеченню білоцерківським дітям з особливими потребами необхідної психолого-педагогічної підтримки їх індивідуальних потреб, а також має стати ефективним засобом забезпечення прав таких осіб на освіту, сприяння розвитку їх особистості, поліпшення стану їх здоров’я якості життя, підвищення рівня участі у житті громади.

Щодо Програми організації харчування дітей у комунальних навчальних закладах Білої Церкви на 2017-2020 роки

Програма описує процедуру організації харчування дітей у дитсадках та школа, у тому числі пільгових категорій, як це передбачено законодавством, а також харчування дітей учасників АТО та переселенців з Криму і Донбасу. Дітей переселенців харчуватимуть у разі наявності білоцерківської реєстрації та за наявності коштів у міському бюджеті.

Щодо створення управління з питань молоді та спорту

Депутати прийняли рішення про об’єднання відділу у справах сім’ї та молоді та відділу з питань фізичної культури і спорту та створення управління з питань молоді та спорту. Таке рішення місцеві обранці прийняли на вимогу наказу Міністерства фінансів Україні від 20.09.2017р №793 «Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів».

Рішення потрібно було прийняти не пізніше ніж за два місяці до створення нової структури. А тому депутати, які мали його розглянути на позачерговій сесії 12 жовтня, але так і не змогли цього зробити через відсутність кворуму, ледве встигли. Адже з 1 січня, у разі не прийняття рішення, обидва відділи не змогли б отримати фінансування та заробітну плату. Таким чином, з 2 січня наступного року працюватиме новий структурний підрозділ – управління з питань молоді та спорту Білоцерківської міської ради у штатному складі 14 одиниць.

Щодо будівництва заправки на бульварі Олександрійському біля зупинки громадського транспорту «Богдана Хмельницького».

Депутати зняли з розгляду рішення "Про дозвіл на внесення змін до плану зонування частини території міста Біла Церква по бул. Олександрійський (колишній бул. 50-річчя Перемоги) в межах кварталу, обмеженого вул. Водопійною, бул. Олександрійським (колишній бул. 50-річчя Перемоги), вул. Героїв Небесної Сотні (колишня вул. Гординського) та р.Рось", адже до сих пір не вивчили точку зору мешканців довколишніх будинків на той факт, що неподалік з їх помешканнями мали б розпочати будівництво автозаправки «ОККО».

За матеріалами сайту Білоцерківської міської ради