10 листопада відбудеться обговорення детального плану забудови території Залізничного селища

Білоцерківська міська рада запрошує представників територіальної громади, суб’єктів господарювання, їх об’єднань, наукових установ та консультативно-дорадчих органів міста Біла Церква для участі в громадських слуханнях щодо розроблення детального плану частини території - «Залізничне селище» в місті Біла Церква.

Даний детальний план території м. Біла Церква розроблений з метою уточнення положення генерального плану населеного пункту та визначення планувальної організації і розвитку частини території.

До складу проектудетального плану частини території «Залізничне селище» в місті Біла Церква входять графічні та текстові матеріали.

В текстових матеріалах визначаються загальні вимоги до забудови та благоустрою міста; види забудови та використання земельних ділянок; єдині умови та обмеження забудови та іншого використання земельних ділянок; функціональна класифікація території міста; перелік переважних, супутніх та допустимих видів забудови та використання земельних ділянок в різних територіальних зонах.

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До графічних матеріалів входять графічні матеріали детального плану частини території «Залізничне селище» в місті Біла Церква

У змісті детального плану частини території «Залізничне селище» в місті Біла Церква визначені:

- режими забудови та використання території,

- органи, уповноважені на реалізацію ДПТ та їх компетенція,

- регулювання забудови та іншого використання земельних ділянок,

- внесення доповнень та змін до ДПТ,

- об’єкти нерухомого майна невідповідні до ДПТ,

- погодження відхилень від ДПТ.

При розробці даної містобудівної документації відображені допустимі види забудови та використання території.

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Детальний план частини території «Залізничне селище» в місті Біла Церква розроблений ТОВ ПБФ «Аркада» на замовлення управління містобудування та архітектури Білоцерківської міської ради міської ради на підставі рішення Білоцерківської міської ради від 26 січня 2017 року № 454-24-VII «Про внесення змін до Програми розробки містобудівної документації для використання територіальною громадою м. Біла Церква на період 2015-2019 рр., затвердженої рішенням міської ради від 31 березня 2015 року № 1444-73-VI», рішення міської ради «Про надання дозволу на розроблення детального плану частини території «Залізничне селище» в місті Біла Церква» від 27 квітня 2017 року № 664-30VІІ та на виконання ст. 16,19 Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності».

З матеріалами детального плану частини території «Залізничне селище» в місті Біла Церква можна ознайомитися на офіційному веб-сайті Білоцерківської міської ради міської ради у розділі «Актуально».

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Також з матеріалами детального плану можна ознайомитися у приміщенні холу управління містобудування та архітектури Білоцерківської міської ради за адресою: бул.Олександрійський, 75, м. Біла Церква.

Ознайомитися з матеріалами проекту містобудівної документації можна до з 03.11.2017 р. по 03.12.2017 р.

Зауваження та пропозиції у письмовому вигляді приймаються з 03.11.2017 року до 03.12.2017 року за адресою: 09100, м. Біла Церква, бул.Олександрійський, 75 прим. 134 каб. 11. (Управління містобудування та архітектури Білоцерківської міської ради) із зазначенням прізвища, ім’я та по батькові, місця проживання, особистим підписом. Пропозиції повинні містити обґрунтування з урахуванням вимог законодавства, будівельних норм, державних стандартів та правил у відповідності до п.9 Порядку проведення громадських слухань щодо врахування громадських інтересів під час розроблення проектів містобудівної документації на місцевому рівні, затвердженого Постановою Кабінету Міністрів від 25.05.2011 № 555.

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Презентація проекту детального плану частини території «Залізничне селище» в місті Біла Церква відбудеться 10 листопада 2017 року о «16-00» годині у великому залі Білоцерківської міської ради за адресою. вул. Ярослава Мудрого, 15. За додатковою інформацією звертатися за тел. 5-59-18 в управління містобудування та архітектури Білоцерківської міської ради.

За матеріалами сайту Білоцерківської міської ради