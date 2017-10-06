Нові правила нарахування та індексації пенсій

Пенсійна реформа уряду Володимира Гройсмана успішно стартувала. Одразу після підписання Президентом Закону «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо підвищення пенсій» уряд розпочав виплати перерахованих пенсій. До 25 жовтня більше ніж 9 млн пенсіонерів мають отримати вищі пенсії. Надалі пенсії будуть індексуватися автоматично в залежності від інфляції і зростання заробітної плати. Втім, деякі політики і експерти продовжують залякувати людей погіршенням пенсійного забезпечення, перекручуючи і спотворюючи факти. Уряд Володимира Гройсмана розпочав пенсійну реформу, аби відновити соціальну справедливість для мільйонів пенсіонерів і людей праці. Завдяки реформі вони отримуватимуть гідні пенсії. Тому про жодне погіршення умов нарахування і виплат пенсій не може навіть йтися.

Без ухвалення пенсійної реформи провести перерахунок пенсій було неможливо

Проводити індексації пенсій в залежності від зростання цін зобов’язує Закон «Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування». Але ще в 2014 році відповідна норма цього закону була призупинена «до стабілізації економічної ситуації в країні». Таким чином, уряд не міг власним рішенням відновити перерахунок пенсій - для цього Верховна Рада мала б ухвалити зміни до Закону «Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування», які б скасовували чинний мораторій на перерахунок пенсій.

Але і це б не вирішило головної проблеми – наявність фінансового ресурсу для подальшого підвищення пенсій. Уряд запропонував провести пенсійну реформу, аби забезпечити фінансовим ресурсом підвищення пенсій не тільки в 2017 році, а і у майбутньому. Чому це було важливо? Цього року дотація з Державного бюджету Пенсійному фонду становить 141,3 млрд грн. Це майже половина від суми, необхідної для виплати усіх пенсій в державі! Якщо нічого не змінювати, то вже за кілька років Пенсійний фонд з власних надходжень не зміг би виплачувати навіть мінімальні пенсії, не кажучи вже про їх підвищення. Урядова пенсійна реформа запропонувала низку кроків, які дозволять поступово зменшувати, а за 7-10 років остаточно ліквідувати дефіцит Пенсійного фонду. Що означатиме нові можливості підвищувати пенсійні виплати, а відтак – і якість життя людей похилого віку.

Нові правила індексації пенсій для пенсіонерів вигідніші, ніж ті, що існували до проведення пенсійної реформи

Індексація пенсій запроваджена як захист пенсійних виплат від інфляції. Це – світова практика. Подібний захист пенсій від знецінення існував і до проведення пенсійної реформи, але тільки на папері, оскільки відповідна законодавча норма була заморожена. Уряд запропонував нові правила перерахунку пенсій, які дійсно відповідають економічним реаліям, більш ефективно захищають пенсійні виплати від зростання цін і підтягують розміри пенсій до зростаючих зарплат.

Чому за нових правил індексації пенсій виплати зростатимуть швидше? Дійсно, за раніше діючими правилами індексація враховувала 100% інфляції. Але, по-перше, пенсії індексувалися лише для непрацюючих пенсіонерів. Тим, хто продовжував працювати, пенсії з поправкою на інфляцію не перераховувались. По-друге, індексація проводилася тільки якщо інфляція (з початку року і на момент перегляду пенсії) перевищувала 3%. Якщо ціни зростали повільніше, то і пенсія не перераховувалася. Зростання зарплат не враховувалося взагалі, що тільки збільшувало розрив між пенсіями і зарплатами. І, нарешті, по-третє, індексації підлягала не вся пенсія, а лише її частка в розмірі прожиткового мінімуму.

За новими правилами при індексації буде враховуватися 50% інфляції і 50% росту середньої зарплати по країні за останні три роки. Таким чином буде ліквідовано ганебну практику нарощування розриву між розмірами пенсій в залежності від року їх призначення. Індексуватиметься вся сума, яку отримує пенсіонер. Відтак, пенсії зростатимуть швидшими темпами. Працює пенсіонер чи ні жодним чином не впливатиме на проведення індексації. Тобто пенсії індексуватимуть всім.

Зниження коефіцієнту, за яким обраховується стаж, з 1,35 до 1 не погіршить умови обрахунку пенсій для тих, хто виходитиме на пенсію з наступного року

Пенсійна реформа жодним чином не погіршить умови призначення пенсій. Підвищувальний коефіцієнт врахування страхового стажу скасовується, натомість зростає база нарахування – середня заробітна плата. В цьому році при розрахунку пенсій використовується показник 3764,4 грн, у наступному році він зросте до 5266,76 грн. Зростатиме він і у подальшому. Запровадження коефіцієнту 1,35 свого часу було передвиборчою маніпуляцією, яка дозволила разово підняти пенсії. В подальшому наявність цього коефіцієнту стримувала перерахунок пенсій, тому що для цього потрібні були значні кошти для підняття розміру базової заробітної плати, яка використовується при нарахуванні пенсій. Як наслідок пенсії тих, хто уже вийшов на пенсію, «заморожувались». В результаті раз нарахована пенсія з роками знецінювалась. За новими правилами пенсії будуть перераховуватись автоматично в залежності від зростання заробітної плати і інфляції.

Підвищення пенсій не вплине на розмір «зимової» субсидії

Підвищення пенсій, яке розпочалося з жовтня 2017 року, жодним чином не вплине на розмір «зимової» субсидій. Про це під час години запитань до Уряду у парламенті заявив міністр соціальної політики України Андрій Рева.

За його словами, для розрахунку розміру субсидій на цей опалювальний сезон органами соціального захисту населення беруться до уваги доходи громадян за I та II квартали цього року.

«Нові осучаснені пенсії не впливають на розмір допомоги у сплаті житлово-комунальних послуг, яка надається Урядом усім пенсіонерам-субсидіантам протягом цього опалювального сезону», - наголосив Міністр.

Крім того, Андрій Рева повідомив, що громадяни, які стали пенсіонерами, наприклад у травні цього року, або пенсіонери, які припинили працювати, скажімо у червні цього року, і не мають інших доходів, ніж пенсія, мають змогу оформити субсидію, виходячи лише з одного доходу - пенсії.

«Це стосується лише тих українців, які донедавна працювали і отримували заробітну плату, або, скажімо, зарплату і пенсію, а віднедавна – у минулому чи цьому році (І та ІІ квартали) з тих чи інших причин залишили роботу і отримують єдиний вид доходу – пенсію. Ми крок за кроком відновлює соціальну справедливість, максимально спрощуючи та удосконалюючи програму житлових субсидій», - зазначив міністр соціальної політики.

Щоб скористатися таким правом, громадянам необхідно звернутися до управління соціального захисту населення лише з Декларацією про доходи, в якій зазначити вид доходу - пенсія, наприклад з 1 червня 2017 року. Тоді з 1 жовтня 2017 року таким українцям не враховуватиметься дохід за I і II квартал 2017 року, а братиметься до уваги лише розмір щомісячної пенсії.

Якщо ж людина стала пенсіонером, скажімо з вересня цього року, вона має змогу у грудні звернутися до управління соцзахисту з Декларацією про доходи і субсидію перерахують з урахуванням одного доходу - пенсії.

Навіть за однакової величини стажу розмір перерахованих пенсій не може бути однаковим, не можуть бути однаковими і суми доплат

З жовтня перераховані (осучаснені) пенсії отримали всі, кому пенсія нараховувалася за Законом «Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування». Перерахунок проводився за абсолютно прозорою і зрозумілою формулою, яка враховує не тільки розмір стажу, але й розмір заробітної плати, який отримувала людина. Тому навіть за однакової кількості трудового стажу розмір підвищення є різним.

З жовтня також зросла мінімальна пенсія (прожитковий мінімум для осіб, які втратили працездатність). У зв’язку з цим були перераховані інші виплати, при обчисленні яких враховується показник прожиткового мінімуму.

Департамент інформації та комунікацій з громадськістю

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