У Центрі зайнятості відбувся ярмарок вакансій

В ярмарку вакансій взяли участь 32 роботодавця міста та району, які найбільш гостро відчувають потребу в персоналі: ПРАТ «Росава», ПАТ «Білоцерківський консервний завод», ТОВ НВП «БілоцерківМАЗ», ТДВ «Білоцерківський кар’єр», ТОВ ІСМ « Промінь», ФСТ ВФ «Агрореммаш», так і ті, хто вперше відвідав захід: ТОВ Фірма «Грона» м.Сквира, ТОВ ІСМ «Промінь», Всеукраїнська спілка працівників-мігрантів в Україні та за її межами та інші.

Роботодавці запропонували понад 400 вакансій. Найбільший попит на робітничі професії - слюсарів, токарів, електрогазозварників, водіїв, електриків, швачок, ремонтників обладнання, кухарів. Під час безпосереднього спілкування з роботодавцями відвідувачі ярмарку отримали інформацію про вакансії, умови праці та її оплату, графік роботи і, звичайно, запрошення на роботу.