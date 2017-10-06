Євген Сарнавський нагороджений Орденом Богдана Хмельницкого ІІ ступеня посмертно

12 жовтня військовий комісар Білоцерківського об’єднаного міського комісаріату Ігор Богданевич повідомив, що відповідно до Указу Президента України від 15 липня 2017року за мужність і героїзм, проявлений під час проходження військової служби та виконання бойових завдань в ході проведення антитерористичної операції Орденом Богдана Хмельницкого ІІ ступеня посмертно нагороджений Євген Вікторович Сарнавський.

Орден було вручено вагітній дружині Євгена Вікторовича - Альоні Анатоліївні.

«Ми пишаємося вашим чоловіком, пам’ятаємо його подвиг, - сказав Ігор Богданевич. - Ми багато чули про командира інженерно-саперної роти, який отримав звання майора посмертно, про його звитягу. Всі знають, що він, оберігаючи життя своїх підлеглих, завжди особисто йшов на розмінування. Ми пишаємося ним. Ми пам’ятаємо про нього. Дякуємо вам за вашого чоловіка. Він справжній воїн – захисник нашої Батьківщини. І ця нагорода - для майбутньої дитини Євгена».

Міський голова Геннадій Дикий також сказав слова підтримки та пошани Альоні Анатоліївні.

Євген Сарнавський народився 14.09.1989р. Загинув під час виконання бойового завдання з розмінування місцевості с. Камянка Ясинуватського р-ну Донецької обл. – 15.06.2017р. Захоронений в м. Біла Церква на Алеї Слави кладовища "Сухий яр".

За особистий внесок у зміцнення обороноздатності Української держави, мужність, самовідданість і високий професіоналізм, виявлені під час виконання військового обов'язку, та з нагоди Дня Збройних Сил України Євген Сарнавський також був нагороджений орденом Богдана Хмельницького III ступеня (Указ Президента України від 02.12.2016р.)

За матеріалами сайту Білоцерківської міської ради