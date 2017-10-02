У Білій Церкві відбулася хода проти раку молочної залози

10 жовтня у Білій Церкві відбулася хода, приурочена до Всесвітнього дня боротьби з раком грудей. Вперше така хода пройшла у Білій Церкві 8 жовтня 2016 році. Організаторами заходу стали БЦ МГО «Вікторія», Білоцерківський онкодиспансер та Благодійний фонд Костянтина Єфименка. Таким чином білоцерківські жінки намагалися привернути увагу до цієї проблеми та донести до мешканок нашого міста необхідність ретельно ставитися до свого здоров’я та не ігнорувати профілактичні огляди молочної залози.

Подібні заходи відбуваються щороку протягом жовтня у більш ніж 40 країнах світу. Їх мета - привернути увагу суспільства до проблематики цього захворювання, покращити знання з цього питання, аби жінки могли діагностувати захворювання на початковій стадії та, відповідно, розпочати вчасне належне лікування.

Хода розпочалася від приміщення Комунального закладу «Білоцерківський обласний онкологічний диспансер» та пройшла вул. Ярослава Мудрого до площі ім. Т.Г. Шевченка, де відбудеться інформаційна акція. Уже вдруге колону білоцерківських жінок у ході проти раку очолив Народний ансамбль барабанниць Білоцерківського коледжу сервісу та дизайну.

Голова БМГО онкохворих жінок «Вікторія» Ніна Скоробагатько

«В Україні щорічно у 16, 5 тис. жінок виявляють рак молочної залози. 7, 5 тис. помирають щорічно від цієї недуги. Рак – це друга причина смертності українців після серцево-судинних захворювань, а рак молочної залози – на першому місці серед усіх онкологічних жіночих хвороб. За останні 50 років кількість захворювань на рак молочної залози зросла в 4 рази. Отож мета проведення цього заходу – звернути увагу населення, представників місцевої влади, самих жінок на проблематику раку грудей та важливість діагностики хвороби на початкових стадіях, адже 95% випадків раку молочної залози виліковні на першій стадії захворювання», - з такими словами звернулася до присутніх Олена Ткач, ведуча заходу, виконавчий директор Благодійного фонду Костянтина Єфименка.

Затим до слова запросили голову БМГО онкохворих жінок «Вікторія» Ніну Скоробагатько. «Ми вже вдруге зустрічаємося на цій площі. Київ першим проявив таку ініціативу, а ми їх підтримали. Рак – це така страшна назва, але ми можемо собі заради, якщо ми будемо з вами вчасно ходити до лікаря і перевірятися. Я хотіла би звернутися до молодих дівчат, які тут стоять. Ви – майбутні мами, дружини, я б дуже хотіла, щоб вели здоровий спосіб життя: не палили, не вживали алкоголю, вели здоровий спосіб життя і обов’язково проходили профілактичні огляди. Я б дуже хотіла, щоб ви пам’ятали: про себе треба турбуватися. Шановні жінки, які вже мають дітей, бережіть себе ради них, обов’язково перевіряйте своє здоровя у лікаря, і ви будете спокійно спати і радіти життю. Шановні пані поважного віку, ви у групі ризику, бо вже імунітет не той, але ви теж потрібні і своїм дітям, і внукам, бережіть себе. Якщо хворобу знайшли якомога раніше, то вона лікується без проблем». А затим пані Ніна подякувала всім, хто долучився до проведення цієї акції: міській владі, освітянам, педагогам, медичному та педагогічному коледжу, БНАУ, онкодиспансеру, жіночій консультації, компанії Avon, члену виконкому Вадиму Маршалку, депутату Ігорю Гейлу, а також Благодійному фонду Костянтина Єфименка, який вже вдруге допомагає організувати таку ходу.

Звернулася до присутніх на заході і жінка, яка на власному життєвому досвіді знає, що таке непроста боротьба з онкозахворюванням. Це – Лариса Купріянчук. Перший раз недугу виявили у неї, коли їй було всього 35 років. Біда не прийшла одна, страшний діагноз налякав її чоловіка так, що він покинув хвору дружину. Тож пані Лариса, яка перенесла чотири операції, розповіла, як сама, маючи на руках неповнолітню доньку, боролася з недугою. «Життя – це великий супермаркет. Коли ми заходимо в магазин, хочеться всього спробувати, але треба пам’ятати, що за товар доведеться розплатитися на касі. Так і в житті. Поки ми здорові і молоді, хочеться і покурити, і випити, і добряче погуляти, але розплатою за це буде наше здоровя. Бережіть себе, проходьте профілактичні огляди, цінуйте той дар життя, який ви маєте, - закликала пані Лариса. - А міській владі, яка на жаль, чомусь тільки вийшла зі своїх кабінетів подивитися на нашу ходу, але не захотіла до нас приєднатися, хотілося б нагадати: гарна плитка по місту – це добре, але нині хворі на рак не мають якісного обладнання для опромінювання, тому мусять їздити з тяжкою недугою до Києва. Можливо, варто змінити пріоритети, щоб по цій гарній плитці було кому ходити?».

До присутніх звернувся і керівник Білоцерківського онкодиспансеру Ярослав Колесник. Він зазначив, що у Білій Церкві проживає 125 тисяч жінок та 89 тис. чоловіків, захворюваність серед чоловіків та смертність значно вища. «Чому так? Тому що жінки борці від народження, - каже пан Ярослав. - 30% жінок проходять профогляди, а чоловіків – всього 12%. Біла Церква, на жаль, займає провідне місце в Україні по раку. Щорічно ми виявляємо близько 100 жінок з раком молочної залози, це майже кожна 10 жінка має ризик захворіти на таку хворобу. Що ми можемо протиставити такій хворобі? Тільки своєчасну діагностику. Я хотів би, щоб дослухалися наші бізнесмени і допомогли з оплатою діагностики, щоб можна було пройти профілактичні огляди безкоштовно. Та вже й зараз всі жінки з 11:00 до 15:00 можуть безкоштовно пройти профогляд в онкодиспансері.

Учасники заходу випустили в небо рожеві кульки на знак пам’яті про тих представниць прекрасної половини людства, у яких забрала життя ця підступна хвороба.

А насамкінець заходу до всіх мам звернулися вихованці садочку «Орлятко», які продекламували такі теплі, щирі, чуттєві вірші про любов до найріднішої у світі людини – мами! Саме так маленькі дітки просять своїх мам не нехтувати своїм здоров’ям, не забувати виділяти час для себе, аби хвороба не забрала у них маму.