Як усиновити дитину в Білій Церкві?

Усиновлення – є найкращою із всіх можливих на сьогодні форм сімейного влаштування дитини, тобто прийняття її у сім’ю на правах рідної. Усиновлення є необхідним правовим інститутом, воно допомагає вирішити цілу низку проблем, які існують в державі. Перш за все усиновлення сприяє тому, щоб у кожної дитини була родина. Тільки в сім’ї дитина може відчути справжню підтримку, любов і тепло. Також усиновлення задовольняє особисту мету усиновлювача, особливо тих, хто немає власних дітей - зробити своє життя більш змістовним. Тільки ця форма влаштування з усіх існуючих має наслідком втрату дитиною статусу дитини-сироти або дитини, позбавленої батьківського піклування.

Дитина може бути усиновлена з будь-якої форми влаштування: опіки, прийомної сім’ї, дитячого будинку сімейного типу, інтернатного закладу, якщо вона перебуває на обліку як дитина, котра підлягає усиновленню.

Законодавством України передбачено таємницю усиновлення. Відповідно до статті 227 Сімейного кодексу України усиновитель має право приховувати факт усиновлення від дитини і вимагати нерозголошення цієї інформації особами, яким стало відомо про неї як до, так і після досягнення дитиною повноліття. Якщо дитина усвідомлює факт її усиновлення, пам’ятає про своїх маму і тата, то усиновлення для неї не є таємним. Однак її право на таємницю усиновлення охороняється Законом.

На кожну усиновлену дитину призначається державна соціальна допомога у тому ж розмірі, що й при народженні першої дитини (якщо усиновлювачами є подружжя - отримує один із них). Особі, яка усиновила дитину віком старше трьох років, надається одноразова оплачувана відпустка у зв’язку з усиновленням дитини тривалістю 56 календарних днів (за заявою та на підставі рішення суду), а віком до 3-х років - відпустка по догляду за дитиною до 3-х років.

За дев’ять місяців 2017 року службою у справах дітей Білоцерківської міської ради підготовлено до розгляду в суді 20 справ про усиновлення. На даний час у м. Біла Церква проживає 77 сімей, які виховують 83 усиновлених дітей віком до 18 років. З нагоди Дня усиновлення службою у справах дітей Білоцерківської міської ради були відзначені подяками та солодощами жителі м. Біла Церква, які усиновили та виховують двох і більше дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування.

«В День усиновлення від щирого серця вітаю тих батьків, які здійснили цей відважний крок і взяли дитину у свою родину: бажаєю їм розуміння, доброти, терпіння та здоров’я. Дякуємо кожній сім'ї, яка вже прийняла до себе знедолену дитину, чи, можливо, саме збирається це зробити. Дякую кожній людині, яка, переймаючись долею таких дітей, робить усе, щоб сироти отримали нових люблячих батьків або відновили стосунки зі своїми рідними. Дякую усім тим, хто розуміє глибину проблеми сирітства та її наслідків і бере на себе відповідальність за її вирішення, тим самим змінюючи майбутнє України. Хай ваше рішення про усиновлення дитини стане одним з найкращих рішень у вашому житті. Хай любов, ласка, доброта, взаєморозуміння та відвертість допоможуть вам у будівництві міцного довголіття власної родини!», - привітав усиновлювачів міський голова Геннадій Дикий.

Якщо ви маєте бажання подарувати нову сім’ю дитині, що втратила своїх рідних, ви можете звернутися до служби у справах дітей (тел. 5-22-42, 5-15-58).