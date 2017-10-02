Що таке пробація і до кого її застосовують

З прийняттям даного Закону Верховна Рада України зробила реальний крок у сфері наближення юстиції України до міжнародних стандартів і впровадження у державі принципово нової системи заходів кримінально- правового характеру, покликаних у першу чергу забезпечити безпеку суспільства.

Законом України пробація визначається як система наглядових та соціально-виховних заходів, що застосовуються за рішенням суду до засуджених, виконання певних видів кримінальних покарань, не пов'язаних з позбавленням волі, та забезпечення суду інформацією, що характеризує обвинуваченого. На сьогодні контроль за виконанням таких покарань покладено на уповноважені органи з питань пробації.

Однією з найважливіших функцій пробації є досудова доповідь. Досудова доповідь потрібна суду для того, щоб суддя мав можливість винести справедливий вирок, отримавши інформацію не лише про неправомірний вчинок, але й додаткову інформацію про особу, яка підозрюється у його вчиненні, дізнатися про обставини її життя, які могли стати причиною злочину, а також про заходи, які пропонує орган пробації для усунення таких обставин.

Працівник уповноваженого органу з питань пробації має зібрати інформацію про обвинуваченого та відобразити її у досудовій доповіді, яку він зобов'язаний подати до суду у встановлений ухвалою строк. Працівник пробації є незалежною, неупередженою особою, яка надає суду необхідну інформацію про обвинуваченого.

Тому, виконання цієї функції вимагає від працівників уповноважених органів з питань пробації певних знань у галузі психології та педагогіки. Підготовлений службою пробації висновок сприятиме суду у винесенні правильного вироку, а надалі сприятиме офіцерові пробації у його роботі з виправлення засудженого.

Білоцерківський міськрайонний відділ з питань пробації