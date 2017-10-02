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Санаторні путівки для учасників АТО

  • Четвер, жовт. 05 2017
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Санаторні путівки для учасників АТО

Управління соціального захисту населення Білоцерківської міської ради інформує: Урядом прийнято постанову Кабінету Міністрів України від 01 березня 2017 року № 110 «Про затвердження Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті для забезпечення деяких категорій інвалідів санаторно-курортним лікуванням, та внесення змін до порядків, затверджених постановами  Кабінету Міністрів України від 22 лютого  2006 р. № 187 і від 31 березня  2015 р. № 200», якою змінено існуючу систему закупівлі санаторно-курортних послуг на відшкодування вартості послуг санаторно-курортного лікування для осіб з інвалідністю та постраждалих учасників антитерористичної операції, що дає змогу учасникам бойових дій та інвалідам війни з числа учасників антитерористичної операції самостійно обирати санаторій для оздоровлення.

З метою реалізації права на отримання санаторно-курортного лікування та взяття на відповідний облік, зазначеній категорії осіб необхідно звернутися до управління соціального захисту населення Білоцерківської міської ради із заявою та необхідним пакетом документів: медичною довідкою лікувальної установи за формою № 070/о, копією посвідчення учасника бойових дій або інваліда війни, копією військового квитка (за наявності) та копією документа, що підтверджує безпосереднє залучення особи до виконання завдань антитерористичної операції в районах її проведення.

Під час подання копій документів, передбачених вище, особи надають їх оригінали для огляду.

Адреса управління соціального захисту населення Білоцерківської міської ради: м. Біла Церква, вул. Я. Мудрого, 2, кім. 305. Телефон для довідок: 5-22-71

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Опубліковано в Громада

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