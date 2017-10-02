Порядок надання санаторної путівки чорнобильцям та компенсація її вартості

Згідно постанови Кабінету Міністрів України від 23 листопада 2016 р.№ 854 з 01.01.2017 року змінено порядок організації оздоровлення зазначених категорій громадян. Цією постановою затверджено Порядок надання щорічної грошової допомоги для компенсації вартості путівок санаторно-курортним закладам та закладам відпочинку, здійснення доплат за рахунок власних коштів, виплати грошової компенсації громадянам, якіпостраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи (далі – Порядок).

Порядок передбачає, зокрема укладання трьохсторонньої угоди між санаторно-курортним закладом, постраждалою особою та управлінням соціального захисту населення.

Згідно з Порядком постраждалі громадяни, мають право вільного вибору закладу відповідного профілю, а також за бажанням здійснення доплати за надання додаткових послуг за рахунок власних коштів у разі недостатності суми грошової допомоги для компенсації вартості путівки у вибраному закладі.

Відповідно до Порядку громадяни забезпечуються путівками у порядку черговості написання заяв в межах бюджетних призначень. У разі коли громадяни мають право на санаторно-курортне лікування за двома або більше законами, їм надається право вибору взяття на облік для забезпечення путівкою за одним із них.

У разі отримання від вибраного громадянином закладу відмови щодо прийняття громадянина на санаторно-курортне лікування пропонується вибрати інший заклад.

За громадянами, які перебувають на обліку, але не отримали путівки в поточному році, зберігається право на забезпечення путівкою шляхом надання грошової допомоги на наступний рік за умови поновлення медичної довідки 070/о, якщо строк дії попередньої закінчився. Громадянин, віднесений до категорії 1, дитина з інвалідністю, яким було письмово повідомлено про умову поновлення такої довідки протягом шести місяців з дня закінчення її строку дії, але які не виконали цієї умови, знімаються з обліку.

Якщо громадянин, який перебуває на обліку для забезпечення путівкою в поточному році одержали безоплатно санаторно-курортне лікування за кошти державного бюджету в іншій організації, він знімається з обліку. Повторне взяття на облік проводиться на загальних підставах.

За бажанням громадянина, віднесеного до категорії 1, одного із батьків дитини з інвалідністю або особи, яка їх замінює, у разі відмови від отримання санаторно-курортного лікування або відпочинку з 01.01.2018 року виплачуватиметься грошова компенсація у розмірі середньої вартості путівки в Україні, що встановлюється Кабінетом Міністрів України щороку.

Більш детальну інформацію можна одержати у відділі з питань організації оздоровлення за тел. 5-59-62, 5-59-82.