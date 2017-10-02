Оголошується відкритий конкурс на проект реконструкції площі по вул. Героїв Небесної Сотні

Конкурсні проекти приймаються до 17 години 27 грудня 2017 року за адресою: м. Біла Церква, вул. Героїв Небесної Сотні, 36, тел.5-40-65 (відділ культури і туризму Білоцерківської міської ради).
На офіційному веб-сайті Білоцерківської міської ради за адресою: http://www.bc-rada.gov.ua можна ознайомитися із такими вихідними даними конкурсу :
- Програма та Умови;
- Викопіювання з ситуаційного плану міста в масштабі 1:2000;
- Топографо-геодезичний план території в масштабі 1:500 з нанесенням планувальних обмежень щодо червоних ліній та ліній регулювання забудови;
- Фотофіксація площі по вул. Героїв Небесної Сотні з навколишньою забудовою по периметру площі.
Оргкомітет