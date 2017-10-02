Оголошується відкритий конкурс на проект реконструкції площі по вул. Героїв Небесної Сотні

Відповідно до рішення Білоцерківської міської ради від 07.09.2017 року за №1127-35-VlI «Про реконструкцію площі по вул. Героїв Небесної Сотні зі спорудженням пам’ятника на честь борців за волю і незалежність України» оголошується відкритий конкурс на розробку кращого ескізного проекту реконструкції площі по вул. Героїв Небесної Сотні в м. Біла Церква Київської області зі спорудженням пам’ятника з метою вшанування загиблих Героїв Небесної Сотні (під час «Революції гідності») та з метою вшанування загиблих борців за волю і незалежність України в антитерористичній операції.