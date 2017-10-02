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Оголошується відкритий конкурс на проект реконструкції площі по вул. Героїв Небесної Сотні

  • Середа, жовт. 04 2017
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Оголошується відкритий конкурс на проект реконструкції площі по вул. Героїв Небесної Сотні

Відповідно до рішення Білоцерківської міської ради від 07.09.2017 року за №1127-35-VlI «Про реконструкцію площі по вул. Героїв Небесної Сотні зі спорудженням пам’ятника на честь борців за волю і незалежність України» оголошується відкритий конкурс на розробку кращого ескізного проекту реконструкції площі по вул. Героїв Небесної Сотні в м. Біла Церква Київської області зі спорудженням пам’ятника з метою вшанування загиблих Героїв Небесної Сотні (під час «Революції гідності») та з метою вшанування загиблих борців за волю і незалежність України в антитерористичній операції.

Конкурсні проекти приймаються до 17 години 27 грудня  2017 року за адресою: м. Біла Церква, вул. Героїв Небесної Сотні, 36, тел.5-40-65 (відділ культури і туризму Білоцерківської міської ради).

На офіційному веб-сайті Білоцерківської міської ради за адресою: http://www.bc-rada.gov.ua можна ознайомитися із такими вихідними даними конкурсу :

  1. Програма та Умови;
  2. Викопіювання з ситуаційного плану міста в масштабі 1:2000;
  3. Топографо-геодезичний план території в масштабі 1:500 з нанесенням планувальних обмежень щодо червоних ліній та ліній регулювання забудови;
  4. Фотофіксація площі по вул. Героїв Небесної Сотні з навколишньою забудовою по периметру площі.

         Оргкомітет

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Опубліковано в Громада

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