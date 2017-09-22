Проекти Громадського бюджету, які будуть реалізовані у 2018 році

Алея на Піщаному масиві - один із проектів-переможців

26 вересня на засіданні виконавчого комітету Білоцерківської міської ради затверджено перелік проектів переможців, які будуть реалізовані у 2018 році, відповідно до Програми реалізації громадського бюджету (бюджет участі) у м. Біла Церква на 2017-2020 роки.

Це 12 проектів на загальну суму 5 млн. 341 тис. грн., а саме:

№ 032 – Ігровий майданчик на Залізничному селищі ЗОШ №15-ДЮСОК вул. Польова, 70 вартістю 698,775 тис. грн.;

№ 047 – Бібліоковоркінг «ЛІТЕRRА» у бібліотеці №8 по вул. Леваненвського, 55 (200 тис. грн.);

№ 009 – Дитячий майданчик по вул. Карбишева, 17 (198,7 тис. грн.);

№ 066 – Інтерактивна екозона в ЗОШ №5 по вул. Крижанівського, 7 (185, 194 тис. грн.);

№ 002 – Спортивний майданчик для дітей з особливими потребами) «Разом до здорового майбутнього» у СЗОШ №19 (699,8 тис. грн.);

№ 001 – «22 FM» (шкільне радіомовлення) у ЗОШ №22 по вул. Таращанська, 167 (195, 77 тис. грн.);

№ 080 – «Український квартал» по вул. Я. Мудрого, 13 та 11 (415,424 тис. грн.);

№ 025 – Сучасний хімічний кабінет в ЗОШ №22 (699,946 грн.);

№ 065 – Інтерактивний паркан для дітей з особливими потребами в ЗОШ №5 (197 тис. грн.) –;

№ 022 – Універсальний (мультиспортивний) ігровий майданчик для гри в баскетбол, футбол, волейбол в мікрорайоні Вокзальна по б-ру Олександрійський, 75 (698,7 тис. грн.);

№ 081 – Реконструкція міні-футбольного поля по вул. Турчанінова, 15 (455 тис. грн.);

№ 023 – «Наша алея» на масиві Піщаний (696,94 тис. грн.).