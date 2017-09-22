У Білій Церкві збитки від самозахоплення землі становлять 37, 49 грн

26 вересня члени виконкому Білоцерківської міської ради затвердили акт про визначення збитків від самовільного захоплення земельної ділянки біля пам’ятника Б. Хмельницькому та будівництва там атракціонів. Збитки склали…37, 49 грн.

«Відповідно до положення, яке було затверджено виконавчим комітетом 26 квітня 2017 року, створено комісію по визначенню збитків власнику землі. На звернення Національної поліції було опрацьовано питання щодо визначення збитків, нанесених КП «Парк культури та відпочинку ім. Т. Шевченка». Розмір збитків визначено у сумі 37, 49 грн. Збитки підраховувалися згідно з Методикою визначення розміру шкоди, заподіяної внаслідок самовільного зайняття земельних ділянок, використання земельних ділянок не за цільовим призначенням, зняття ґрунтового покриву (родючого шару ґрунту) без спеціального дозволу», - пояснив заступник міського голови, член виконкому Валерій Гнатюк.

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Питання розглянули як додаткове, тому що правоохоронці не можуть без цього акту далі проводити розслідування справи. Подібний акт потрібен, аби, виходячи із розміру збитків, встановити чи це є кримінальне, чи адміністративне правопорушення.

Нагадаємо, у кінці квітня цього року на території біля парку ім. Т. Шевченка було спиляно дерева та залито фундамент на зеленій зоні скверу, де потім з’явилися тимчасові атракціони. З часом з’ясувалося, що ця земельна ділянка не належить парку, а є у комунальній власності, а жодних дозволів на її оренду парк не отримував. Незаконність споруди визнав і директор парку Шевченка Володимир Грибовський, і міський голова Геннадій Дикий, і відділ Держархбудконтролю, який розпорядився демонтувати атракціони і бетонний майданчик…до кінця листопада 2017 року.

По цьому факту було відкрито кримінальне провадження за зверненням жителів до Білоцерківської міської ради щодо неправомірних дій працівників Парку ім. Т. Шевченка.

«Велика катастрофа у дитячому парку поставили дитячий майданчик», - резюмував розгляд питання на виконкомі міський голова Геннадій Дикий.