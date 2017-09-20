"Я маю право": новий проект Мінюсту

За даними Міністерства, понад 70% населення потребує знань про свої права. Першим етапом проекту стане роз'яснення у трьох блоках: права у сфері правосуддя, захист права власності і протистояння корупції у вищих навчальних закладах.

Павло Петренко зауважив, що запуск проекту «Я МАЮ ПРАВО!» є одним із пріоритетів роботи Міністерства юстиції та всього українського Уряду на цей рік.

«І в цьому процесі для нас дуже важлива підтримка американських партнерів. Ми раді співпрацювати з USAID та іншими американськими організаціями за всіма ключовими напрямками роботи Міністерства юстиції. Адже США з моменту отримання незалежності пройшли непростий шлях становлення демократії та забезпечення верховенства прав людини. Такий досвід є неоціненним для нашої молодої держави», - зауважив очільник Мін’юсту. Він також нагадав, що Міністерство юстиції за останні 3 роки значно просунулося в забезпеченні захисту прав українців. Зокрема, було запущено одну з найкращих у світі систем безоплатної правової допомоги українцям.

"Ми бачимо інформування громадян про їхні права через ЗМІ, через оффлайн комунікації Мін'юсту. Третій блок – фактично через волонтерів, які будуть утримувати інформацію і будуть комунікувати у своїх населених пунктах і зі своїми громадянами, з якими вони мають прямий контакт", – розповів міністр юстиції Павло Петренко.

«До наших центрів та бюро правової допомоги вже звернулося майже 600 тисяч українців. Майже 80 тисяч громадян отримали адвоката для представлення інтересів у суді, інші – консультації та допомогу наших юристів», - додав очільник Мін’юсту.

Саме система безоплатної правової допомоги разом з органами юстиції на місцях мають стати головними елементами забезпечення право просвітницької роботи в рамках проекту «Я МАЮ ПРАВО!». Пріоритетною тематикою інформаційної кампанії на 2017 рік визначено права громадян у сфері доступу до правосуддя, захист прав власності та формування вміння протистояти проявам корупції у вищих навчальних закладах.

Громадянам надаватимуться чіткі, прикладні й зрозумілі поради, щоб, потрапивши у неприємну ситуацію, українці точно знали, як діяти і до кого звертатися.

За матеріалами інтернет-видань