Головне – вчасно не розгубитися

20 вересня рятувальники Білоцерківського району відвідали Узинську ЗОШ №2. Напередодні, двоє діточок які навчаються тут ледь не загинули на пожежі у власній квартирі. Молодший братик, граючись з сірниками, підпалив речі на балконі. Вогонь швидко перекинувся на кімнату. Врятувало дітей тільки те, що його сестричка не розгубилась і зателефонувала до пожежно-рятувальної служби. Працівники ДСНС прибули за лічені хвилини.

Щоб подібні випадки не повторювались рятувальники поспілкувались з педагогічним колективом і учнями школи. Дітям на прикладі саме цієї пожежі роз’яснили, як поводити себе в екстремальних ситуаціях і що робити, аби не сталося пожежі.

Маленьку Настуню працівники ДСНС заохотили письмовим приладдям за те, що не розгубилась. Вчасно і чітко повідомила службу порятунку, надала правильну інформацію і чекала приїзду рятувальників.

За матеріалами сайту ДСНС у Київській області