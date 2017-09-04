Як взяти участь у програмі забезпечення муніципальним житлом

Для реалізації права участі у програмі потрібно звертатися:
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Працівники закладів освіти, охорони здоров’я, культури, фізичної культури, соціального захисту населення, органів місцевого самоврядування
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1.Міський комітет профспілки працівників державних установ
(097)2832096
2.Білоцерківська міська організація профспілки працівників охорони здоров’я України
Кошевич Тамара Степанівна
5-56-31
3. Білоцерківська міська організація профспілки працівників освіти і науки України
Чепурченко Валентин Павлович
6-67-14
|Працівники житлово- комунального господарства, місцевої промисловості, побутового обслуговування населення, та інших комунальних підприємств територіальної громади міста Біла Церква
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Білоцерківська міська організація профспілки працівників житлово- комунального господарства, місцевої промисловості, побутового обслуговування населення
Мар’янська Антоніна Олександрівна
5-99-57
|Працівники галузі молодіжної та сімейної політики, інваліди; молоді сім’ї та одинокі молоді громадяни віком до 35 років
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Профспілковий комітет відділу у справах сім’ї та молоді Білоцерківської міської ради Білоцерківської міської організації профспілки працівників культури
Кошуба Надія Леонідівна
6-66-34
|Працівники прокуратури, внутрішніх справ, Служби безпеки України, судів,Пенсійного фонду України, інших установ та організацій
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Відділ обліку та розподілу житла управління житлового господарства департамента житлово- комунального господарства Білоцерківської міської ради
Мірошніченко Любов Олександрівна
34-93-06
За додатковою інформацією Ви можете звертатися до Відділу обліку та розподілу житла управління житлового господарства департаменту житлово-комунального господарства Білоцерківської міської ради за адресою: м. Біла Церква, вул. Шептицького, 2.
Телефон для довідок: 34-93-06.
Департамент житлово-комунального господарства
Білоцерківської міської ради