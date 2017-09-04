Як взяти участь у програмі забезпечення муніципальним житлом

З 20 вересня до 9 жовтня 2017 року розпочинається прийом заяв від громадян, які бажають взяти участь у Програмі забезпечення жителів міста Біла Церква муніципальним житлом на 2013 - 2018 роки. Право на участь у програмі мають працівники установ та організацій, що утримуються за рахунок коштів державного та місцевих бюджетів, які постійно проживають на території міста Біла Церква та потребують поліпшення житлових умов.