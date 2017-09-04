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Як взяти участь у програмі забезпечення муніципальним житлом

  • Середа, вер. 20 2017
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Як взяти участь у програмі забезпечення муніципальним житлом

З 20 вересня до 9 жовтня 2017 року розпочинається прийом заяв від громадян, які бажають взяти участь у Програмі забезпечення жителів міста Біла Церква муніципальним житлом на 2013 - 2018 роки. Право на участь у програмі мають працівники установ та організацій, що утримуються за рахунок коштів державного та місцевих бюджетів, які постійно проживають на території міста Біла Церква та потребують поліпшення житлових умов.

Для реалізації права участі у програмі потрібно звертатися:

Працівники закладів освіти, охорони здоров’я, культури, фізичної культури, соціального захисту населення, органів місцевого самоврядування

 

1.Міський комітет профспілки працівників державних установ


Шемберко Анатолій Васильович

(097)2832096

2.Білоцерківська міська організація профспілки працівників охорони здоров’я України

Кошевич Тамара Степанівна

5-56-31

3. Білоцерківська міська організація профспілки працівників освіти і науки України

Чепурченко Валентин Павлович

6-67-14 
Працівники  житлово- комунального господарства, місцевої промисловості, побутового обслуговування населення, та інших  комунальних підприємств територіальної громади міста Біла Церква

Білоцерківська міська організація профспілки працівників житлово- комунального господарства, місцевої промисловості, побутового обслуговування населення

Мар’янська Антоніна Олександрівна

5-99-57 
Працівники галузі молодіжної  та сімейної політики,  інваліди;  молоді сім’ї та одинокі молоді громадяни віком до 35 років

Профспілковий комітет відділу у справах сім’ї та молоді Білоцерківської міської ради  Білоцерківської міської організації профспілки працівників культури

Кошуба Надія Леонідівна

6-66-34 
Працівники прокуратури, внутрішніх справ, Служби безпеки України, судів,Пенсійного фонду України, інших установ та організацій

Відділ обліку та розподілу житла управління житлового господарства департамента житлово- комунального господарства Білоцерківської міської ради

Мірошніченко Любов Олександрівна

34-93-06 

За додатковою інформацією Ви можете звертатися до Відділу  обліку та розподілу житла управління житлового господарства департаменту житлово-комунального господарства Білоцерківської міської ради за адресою: м. Біла Церква, вул. Шептицького, 2.

Телефон для довідок: 34-93-06.

Департамент житлово-комунального господарства
Білоцерківської міської ради

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Опубліковано в Громада

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