Презентовано три логотипи Білої Церкви на вибір

20 вересня відбулося обговорення розробки логотипу та бренду міста Біла Церква. Захід відбувся у великій залі Білоцерківської міської ради за участю архітекторів, працівників виконавчих органів місцевого самоврядування, розробників логотипів, журналістів, громадських активістів. На розсуд присутніх були представлені три варіанти логотипів, які вийшли у фінал голосування. Два логотипи представила київська студія Galalan, а один – місцева дизайнерська студія Михайла Муковоза.

Презентація була настільки детальною і тривалою, що не всі слухачі змогли бути присутніми до кінця заходу. Спершу презентували логотипи від студії Galalan під назвою «Мапа твого серця» та «Плюси міста». Розробники виходили із того, що слоганом міста є вираз: «Місто твого часу». Всі бажаючі могли ознайомитися і з тим, яка цільова аудиторія цих логотипів, яка кольорова гамма використана, які шрифти застосовані, як варіюється логотип, якщо друкувати його на сувенірній продукції, вуличних вказівниках, одязі тощо.

Варто зазначити, що саме ці два логотипи викликали найбільший інтерес у присутніх, хоча думки розділилися: комусь подобається карта міста, комусь плюсик, що складається з окремих картинок-символів. Подивитися варіанти можна ТУТ.

Логотип у вигляді плюса можна побачити на футболці представниці студії Galagan

Приміром, архітектор Валерій Міщенко, міський голова Геннадій Дикий та його заступник Валерій Гнатюк підтримали логотип-плюс, молодші слухачі виступили за логотип-карту. Проте варто зазначити, що обидва логотипи стають зрозуміліші після презентація, адже нагадують трансформер, тобто міняються кольори логотипу, розмір, частини логотипу, а тому, якщо бачити цей же логотип у вигляді одної статичної картинки, важко уявити, які ще можуть бути варіанти і як він може змінюватися.

Логотип місцевої студії Михайла Муковоза виглядає так

У той же час третій логотип більш статичний, а отже більш практичний, його з легкістю можна уявити, приміром на дорожньому чи туристичному вказівнику, він не передбачає строгих вимог до кольорової гамми. Також відразу зрозуміло, що на ньому зображено, без додаткових пояснень. Звичайно, є люди, яким приміром символ річки видався символом круасану, а кущ нагадував шину заводу "Росава", але загалом більшість логотип прочитала відразу. Також цей логотип може бути зображений чисто білим на темному фоні чи навпаки, у той час, як кольорова карта чи кольоровий плюс навіть не були презентовані у чорно-білій версії.

А втім, вирішувати вам, білоцерківці. Фінальне голосування за перемогу в конкурсі на розробку бренду Білої Церкви триватиме до 30 вересня включно. Голосувати можна лише один раз. Подивитися логотипи, варіанти їх застосування та проголосувати можна за посиланням: https://goo.gl/forms/G9DhvS6DMuTM9yNM2

Переможець конкурсу отримує можливість підписати договір із відділом культури і туризму Білоцерківської міської ради на розробку логобука міста Біла Церква. Сума договору складає 70 000 грн.

Нагадаємо, у Білої Церкви також є свій презентаційний відео-ролик, вартість виготовлення якого становила 50 тис. грн. На виготовлення поліграфічної продукції про місто витрачено 25 800 грн, розробка програми розвитку туризму та її презентація коштували 12 100 грн.