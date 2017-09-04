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Шановні білоцерківці! Дорогі наші земляки!

  • Четвер, вер. 14 2017
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Шановні білоцерківці! Дорогі наші земляки!
Прийміть найщиріші вітання з нагоди нашого спільного свята - Дня міста!
 
Наша славетна Біла Церква зустрічає черговий день народження з певними успіхами і досягненнями. Тож щиро зичимо, щоб кожен наступний рік для міста над Россю був результативнішим за попередній.
 
Нехай множаться здобутки, будуються нові мікрорайони, зростають білоцерківські родини, квітують наші вулиці!
 
Миру, добра, радості, поваги, розуміння нашому місту, нашій країні, кожному з нас!
 
З днем народження, Біла Церкво!
 
З повагою і шаною Білоцерківська міська організація партії "Блок Петра Порошенка "Солідарність"
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Опубліковано в Громада

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