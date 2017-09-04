Шановні білоцерківці! Дорогі наші земляки!
- Четвер, вер. 14 2017
- Автор bc-news
|Прочитано 21 раз
|
Опубліковано в Громада
Сторінки в соц. мережах
Найбільш коментовані
- Увага! Затверджені нові пасажирські маршрути у Білій Церкві (+42)
- Як оформити субсидію і хто на неї має право. Частина 2 (+27)
- Маршрути у Білій Церкві суттєво зміняться (+26)
- Іван Сердюк: "З першого квітня всі чотири перевізника Білої Церкви не мають права виїздити на маршрути" (+19)
- Дати впровадження та скасування нових маршрутів у Білій Церкві (+17)