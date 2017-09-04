Визначено три логотипи міста, який вийшли у фінал голосування

Роман Наумов, фотограф та громадський активіст, оприлюднив результати голосування у конкурсі на розробку логотипу м. Біла Церква.

В фінал вийшли три роботи, проголосувати за які можна буде з 17 вересня.

1. Концепція "Мапа твого серця" - Брендингова агенція Galagan, м. Київ. http://galagan.ua/

2. Концепція "Плюси міста" - Брендингова агенція Galagan, м. Київ. http://galagan.ua/

3. Концепція "Живи в своєму ритмі" - Студія Mukovoz Design, м. Біла Церква. http://mukovozdesign.com.ua/

Голосування складалося з двох етапів: оцінки від оргкомітету конкурсу (до 70 балів), який обрав кращі десять робіт з 31 поданої, та онлайн голосування (до 30 балів). Всього в онлайн голосуванні за чотири доби взяло участь 743 респонденти. Переможець цього голосування отримав +30 балів до середнього балу конкурсної комісії. За друге місце +25, далі кожному на 3 менше. Сумарний бал визначив трійку лідерів.

Фіналістам буде запропоновано за тиждень доопрацювати свої роботи та презентувати їх громаді 16 вересня на День міста. Після цьго відбудеться голосування за визначення переможця конкурсу.