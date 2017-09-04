Учасники АТО та члени родин загиблих бійців отримають допомогу до Дня захисника України

7 вересня на засіданні 35 сесії Білоцерківської міської ради депутати прийняли рішення про виплату одноразової грошової допомоги сім'ям загиблих учасників АТО з нагоди Дня захисника України.

Виплата одноразової грошової допомоги членам сімей загиблих (померлих) учасників бойових дій з числа осіб, які брали безпосередню участь в антитерористичній операції, передбачена у розмірі в однократному розмірі прожиткового мінімуму для працездатних осіб, встановленого на 01 січня 2017 року, а це 1600 грн. Таких отримувачів допомоги у Білій Церкві нараховується 62 особи.

Також до Дня захисника України виплатять з програми "Турбота" по 1000 грн всім учасникам АТО з Білої Церкви, а це 1734 особи.

День захисника України відзначається 14 жовтня.