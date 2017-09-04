Кошти по програмі "Турбота" більше не витрачатимуть на "гулянки"

Завдання програми полягають у наданні грошової допомоги жителям міста Біла Церква; підтримці дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, та осіб, з числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, які є випускниками загальноосвітніх закладів; наданні додаткових соціальних гарантій населенню міста Біла Церква; наданні новорічних подарунків малолітнім дітям (до 14 років); інших завданнях соціального захисту населення та соціального забезпечення.

Зокрема, затверджені такі напрямки діяльності: соціальний захист та підвищення рівня життєзабезпечення жителів міста, соціальна підтримка осіб, на яких поширюється дія Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту» та громадян, яким передбачена підтримка нормативними актами Білоцерківської міської ради, соціальний захист бездомних громадян, осіб, звільнених з місць позбавлення волі, одиноких, самотніх жителів та осіб, що потребують додаткового соціального захисту, відзначення пам’ятних дат, загальнодержавних та релігійних свят, соціальна допомога та підтримка при організації поховання, інформаційно-роз'яснювальна робота, перевезення окремих категорій громадян.

За наполягання депутата Василя Савчука (фракція ПЕВУ) із програми виключили: виділення коштів на оплату послуг щодо організації урочистих зборів, обідів, святкових концертів та надання грошової допомоги під час відзначення Дня пам’яті та примирення, Дня Перемоги над нацизмом у Другій світовій війні, Дня пам’яті жертв політичних репресій, Дня партизанської слави, Міжнародного дня людей похилого віку, Дня захисника України, Дня працівника соціальної сфери, Дня пам’яті жертв голодоморів, Міжнародного дня осіб з інвалідністю, Дня вшанування учасників ліквідації наслідків аварії на ЧАЕС. Також за його ініціативи виключили фінансування підтримки громадським організаціям соціального спрямування.

Річ у тім, що відзначення вищезазначених свят закінчилося скандалом. 25 липня на засіданні постійної комісії з питань дотримання прав людини та законності Білоцерківської міської ради, депутати з’ясували, що на святкування цих свят Управління соцзахисту населення перерахувало парку Шевченка 400 тис. грн. Депутат Володимир Бабенко (фракція УКРОП) навіть підготував звернення до контролюючих органів Київської області та м. Біла Церква щодо перевірки фактів можливого нецільового використання бюджетних коштів, виділених по програмі «Турбота» для КП БМР «Білоцерківський міський парк культури та відпочинку. Щоправда, це звернення хоч і підтримали депутати на першому засіданні сесії, міський голова ветував, бо воно не було оприлюднено завчасно. Відтак проект рішення розглянуть на наступній сесії.

Міський голова Геннадій Дикий не вбачає у такій витраті ніяких правопорушень та заявив, що святкові обіди були й при попередньому міському голові Василю Савчуку. У свою чергу Василь Савчук не лишився у боргу та відповів цифрами: у 2013 році програма «Турбота» становила 656 тис. грн, з них 48 тис. грн було виділено на різдвяні обіди малозабезпеченим верстам населення; у 2014 році програма становила вже 1, 12 млн. грн, а на обіди витратили всього 24 тис. грн, бо знайшли спонсорів, які взяли на себе частину витрат; у 2015 році програма становила вже 4, 3 млн. грн, а на обіди було витрачено 91 тис. грн. А от у 2017 році, коли програма становила 5 млн. грн, на святкування пішло майже 400 тис. грн.

«Коли у місті така велика кількість людей, які потребують допомоги на лікування, на вирішення своїх складних проблем, витрачати 400 тис. грн на святкування – це не по-людськи. Ми будемо голосувати за цю програму тільки, якщо у ній буде виключена можливість витрачати кошти на «гулянки». Таким чином, депутати підтримали ініціативу Василя Савчука і скоротили перелік заходів, які можна фінансувати за рахунок програми у частині відміни фінансування урочистостей та фінансування діяльності громадських організацій.