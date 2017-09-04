Розклад руху маршруток з низькою платформою

|
№
а/м
|
Кінцеві зупинки
|
Підприємство-перевізник
|
Держ. номер
тр.зас.,
ПІП водія
|
Час відправлення
з кінцевої зупинки
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
Житловий масив Заріччя (вул.Лісова) – Гайок
|
ПАТ «БЦ автобусний парк»
|
РУТА 23 А
НОВА
АІ 73 14 АВ
|
GPS
вул. Лісова :
7:10, 8:30, 9:40, 11:07, 14:00, 15:27, 17:00
Гайок :
7:47, 9:07, 10:24, 11:51, 14:44, 16:07
|
6А
|
масив Піщаний – урочище Товста
|
ПАТ «БЦ автобусний парк»
|
РУТА 23 А
НОВА
АІ 11 57 ВТ
|
GPS
Масив Піщаний :
7:25, 8:40, 10:00, 11:20, 12:40, 14:00, 15:30, 16:40
Урочище Товста :
8:10, 9:20, 10:30, 12:00, 13:10, 14:30, 16:00, 17:20
|
11
|
Старокиївське кладовище – Таращанський масив
|
ПАТ «БЦ автобусний парк»
|
РУТА 23А
НОВА
АІ 03 17 ЕР
|
GPS
Старокиївське кладовище :
8:00, 10:00, 12:00, 15:00, 17:00
Таращанський масив:
7:00, 9:00, 11:00, 14:00, 16:00
|
14
|
Житловий масив Заріччя (вул. Лісова) – Залізничний вокзал
|
ТОВ
«ТРАНССІТІ»
|
ATAMAN A-092 H6
АА 21-40 АА
ATAMAN A-092 H6
АА 17- 58 АА
|
GPS
Житловий масив Заріччя (вул. Лісова):
6:10, 7:10, 8:10, 9:10, 10:10, 11:10, 12:10
13:10, 15:10, 16:10, 17:10, 18:10, 19:10, 20:10
Залізничний вокзал :
6:10, 7:10, 8:10, 9:10, 10:10, 9:10, 10:10, 11:10, 12:10, 13:10, 14:10, 15:10, 16:10, 17:10, 18:10, 19:10, 20:10, 21:10.
|
19
|
«Сфера Авто» (вул.Сухоярська) –
зал. Станція «Роток»
|
ПАТ «БЦ автобусний парк»
|
Мерседес Бенц 815
АІ 19 40 ЕК
|
GPS
«Сфера Авто»:
7:00, 8:15, 9:45, 11:15, 12:50, 14:20, 15:50, 17:30, 19:03
Залізнична станція «Роток»:
7:35, 8:50, 10:20, 11:55, 13:25, 14:55, 16:25, 18:05
|
21
|
вул. Семашка – вул.Томилівська
|
КП БМР «Тролейбусне управління»
|
Рута 23
АІ 81 11 АВ
Рута 23
АІ 81 11 ЕМ
|
GPS
вул. Томилівська:
6:50,7:20, 8:25, 8:55, 10:12, 10:42, 12:24, 12:54, 14:12, 14:42, 15:48, 16:18, 17:28, 18:04
Вихідні та святкові дні:
7:16, 7:46, 9:00, 9:32, 10:44, 11:16, 12:52, 13:24, 14:36, 15:08, 16:20, 16:50
|
GPS
вул. Семашко:
7:31, 8:01, 9:06, 9:36, 10:53, 11:23, 13:05, 13:46, 14:53, 15:23, 16:29, 16:59, 17:40, 18:45
Вихідні та святкові дні:
7:57, 8:27, 9:41, 10:13, 11:25, 11:57, 13:33, 14:05, 15:17, 15:49, 17:01, 17:31
|
22
|
Автомагістраль Київ-Одеса - Гайок
|
ТОВ «ТРАНССІТІ»
|
ATAMAN A-092 H6
АА 17-64 АА
ATAMAN A-092 H6
АА 17- 61 АА
ATAMAN A-092 H6
АА 10-54 АА
-БОГДАН A-601.10
АА 81-48 МБ
|
GPS
Гайок
6:20, 7:50, 9:20, 10:50, 12:20, 13:50, 15:20, 17:00, 18:30, 20:00, 21:30.
Середа ТО
5:25, 7:00, 8:30, 10:00, 11:30, 13:00, 15:00, 16:30, 18:00, 19:40, 21:00.
Вівторок ТО
6:45, 8:15, 9:45, 11:15, 12:45, 14:15, 15:45, 17:15, 18:45, 20:15, 21:45.
Четвер ТО
7:00, 8:30, 10:00, 11:30, 13:00, 15:00, 16:30, 18:00, 19:30, 20:45, 22:00.
П’ятниця ТО
|
26
|
вул. Грибоєдова – Залізничний вокзал
|
ПАТ «БЦ автобусний парк»
|
РУТА 22
АІ 57 59 ЕК
|
GPS
вул.Грибоєдова:
7:30, 9:09, 10:33, 12:03, 13:33, 15:03, 16:33, 18:03, 19:20
Залізничний вокзал:
7:56, 9:35, 10:59, 12:29, 13:59, 15:29, 16:59, 18:29, 19:46
Розклад руху маршруток з низькою платформою
- Середа, вер. 06 2017
- Автор bc-news
До вашої уваги графік руху автобусів з низькою підлогою по Білій Церкві. Кожен автобус обладнаний GPS навігатором, тому ви можете відслідкувати його рух на сайті Дозор за посиланням https://city.dozor.tech/ua/bila-cerkva/city або зоорієнтуватися по часу відправлення з кінцевих зупинок:
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