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Розклад руху маршруток з низькою платформою

  • Середа, вер. 06 2017
  • Автор 
Розклад руху маршруток з низькою платформою

До вашої уваги графік руху автобусів з низькою підлогою по Білій Церкві. Кожен автобус обладнаний GPS навігатором, тому ви можете відслідкувати його рух на сайті Дозор за посиланням https://city.dozor.tech/ua/bila-cerkva/city або зоорієнтуватися по часу відправлення з кінцевих зупинок:

           

а/м

Кінцеві зупинки

Підприємство-перевізник

Держ. номер

тр.зас.,

ПІП водія

               Час відправлення

               з кінцевої зупинки

1

2

3

4

5

6

Житловий масив Заріччя (вул.Лісова)   –     Гайок

ПАТ «БЦ автобусний парк»

РУТА 23 А

НОВА

АІ 73 14 АВ

GPS

вул. Лісова :

7:10, 8:30, 9:40, 11:07, 14:00, 15:27, 17:00

Гайок :

7:47, 9:07, 10:24, 11:51, 14:44, 16:07

масив Піщаний  – урочище Товста

ПАТ «БЦ автобусний парк»

РУТА 23 А

НОВА

АІ 11 57 ВТ

GPS

Масив Піщаний :

7:25, 8:40, 10:00, 11:20, 12:40, 14:00, 15:30, 16:40

Урочище Товста :

8:10, 9:20, 10:30, 12:00, 13:10, 14:30, 16:00, 17:20

11

Старокиївське кладовище – Таращанський масив

ПАТ «БЦ автобусний парк»

РУТА 23А

НОВА

АІ 03 17 ЕР

GPS

Старокиївське кладовище :

8:00, 10:00, 12:00, 15:00, 17:00

Таращанський масив:

7:00, 9:00, 11:00, 14:00, 16:00

14

Житловий масив Заріччя (вул. Лісова) – Залізничний вокзал

ТОВ

«ТРАНССІТІ»

ATAMAN A-092 H6

АА 21-40 АА

ATAMAN A-092 H6

АА 17- 58 АА

GPS

Житловий масив Заріччя (вул. Лісова):

6:10, 7:10, 8:10, 9:10, 10:10, 11:10, 12:10

13:10, 15:10, 16:10, 17:10, 18:10, 19:10, 20:10

Залізничний вокзал :

6:10, 7:10, 8:10, 9:10, 10:10, 9:10, 10:10, 11:10, 12:10, 13:10, 14:10, 15:10, 16:10, 17:10, 18:10, 19:10, 20:10, 21:10.

19

«Сфера Авто» (вул.Сухоярська) –

зал. Станція «Роток»

ПАТ «БЦ автобусний парк»

Мерседес Бенц 815

АІ 19 40 ЕК

GPS

«Сфера Авто»:

7:00, 8:15, 9:45, 11:15, 12:50, 14:20, 15:50, 17:30, 19:03

Залізнична станція «Роток»:

7:35, 8:50, 10:20, 11:55, 13:25, 14:55, 16:25, 18:05

21

вул. Семашка – вул.Томилівська

КП БМР «Тролейбусне управління»

Рута 23

АІ 81 11 АВ

 

Рута 23

АІ 81 11 ЕМ

GPS

вул. Томилівська:

6:50,7:20, 8:25, 8:55,  10:12, 10:42, 12:24, 12:54, 14:12, 14:42, 15:48, 16:18, 17:28, 18:04

Вихідні та святкові дні:

7:16, 7:46, 9:00, 9:32, 10:44, 11:16, 12:52, 13:24, 14:36, 15:08, 16:20, 16:50

GPS

вул. Семашко:

7:31, 8:01, 9:06, 9:36, 10:53, 11:23, 13:05, 13:46, 14:53, 15:23, 16:29, 16:59, 17:40, 18:45

Вихідні та святкові дні:

7:57, 8:27, 9:41, 10:13, 11:25, 11:57, 13:33, 14:05, 15:17, 15:49, 17:01, 17:31

22

Автомагістраль Київ-Одеса - Гайок

ТОВ «ТРАНССІТІ»

ATAMAN A-092 H6

АА 17-64 АА

ATAMAN A-092 H6

АА 17- 61 АА

ATAMAN A-092 H6

АА 10-54 АА

-БОГДАН A-601.10

АА 81-48 МБ

GPS

Гайок

6:20, 7:50,  9:20, 10:50, 12:20, 13:50, 15:20, 17:00, 18:30, 20:00, 21:30.

Середа ТО

5:25, 7:00, 8:30, 10:00, 11:30, 13:00, 15:00, 16:30,  18:00, 19:40, 21:00.

Вівторок ТО

6:45,  8:15, 9:45, 11:15, 12:45, 14:15, 15:45, 17:15, 18:45, 20:15, 21:45.

Четвер ТО

7:00, 8:30, 10:00,  11:30, 13:00, 15:00, 16:30, 18:00, 19:30, 20:45, 22:00.

П’ятниця ТО

26

вул. Грибоєдова – Залізничний вокзал

ПАТ «БЦ автобусний парк»

РУТА 22

АІ 57 59 ЕК

GPS

вул.Грибоєдова:

7:30, 9:09, 10:33, 12:03, 13:33, 15:03, 16:33, 18:03, 19:20

Залізничний вокзал:

7:56, 9:35, 10:59, 12:29, 13:59, 15:29, 16:59, 18:29, 19:46
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Опубліковано в Громада

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