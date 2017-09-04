Розклад руху маршруток з низькою платформою

До вашої уваги графік руху автобусів з низькою підлогою по Білій Церкві. Кожен автобус обладнаний GPS навігатором, тому ви можете відслідкувати його рух на сайті Дозор за посиланням https://city.dozor.tech/ua/bila-cerkva/city або зоорієнтуватися по часу відправлення з кінцевих зупинок: