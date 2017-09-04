У селі Острійки відкрили меморіальну дошку учаснику АТО

Вшанувати пам'ять захисника України прийшли голова Білоцерківської районної державної адміністрації Геннадій Джегур, Острійківський сільський голова Сергій Оленко, директор ТОВ «Мрія» Михайло Войтовик, директор ТОВ «Зодіак-М» Сергій Устич, учні школи, рідні та близькі загиблого, односельці. Хвилиною мовчання було вшановано пам'ять Руслана та всіх героїв, які загинули, захищаючи суверенітет та територіальну цілісність України.

«Висловлюю співчуття родині та вдячність батькам Віталію Леонідовичу та Людмилі Іванівні за виховання сина, мужнього героя. Рідні, односельці та друзі завжди пам’ятатимуть Руслана життєрадісним, добрим, щирим, як людину, яка мужньо боронила нашу державу. А для молодшого покоління він вже став прикладом гідним наслідування. Щодня він зустрічатиме та проводжатиме школярів з фасаду своєї рідної школи. І головне те, що ці діти вже розуміють, що Руслан віддав життя за кожного з них, що він захистив їхнє майбутнє», - зауважив Геннадій Васильович.

Потому Геннадій Джегур, Сергій Оленко разом з батьками відвідали могилу загиблого. Нещодавно там встановили пам’ятник. З цим допомогла сільська рада.

Світла пам’ять про Руслана Півня, його мужність назавжди залишаться в серцях рідних, односельців, побратимів – усіх, хто знав Руслана – справжнього патріота!

Довідково: Руслан Півень народився 16 січня 1991 року в с. Острійки. Навчався у місцевій школі, потім – у техніко-економічному коледжі Білоцерківського національного аграрного університету. Коли в Україну прийшла біда, не зміг стояти осторонь і пішов на захист Батьківщини. Мобілізований у першу хвилю, навесні 2014 року. Пройшов підготовку снайперів і був зарахований до 9-ї роти 3-го батальйону 30-ї окремої механізованої бригади. Учасник боїв за Степанівку та Савур-Могилу. Після демобілізації підписав контракт та опинився у Житомирі. Згодом був відправлений в Авдіївку на підсилення до 122-го батальйону 81-ї ОАЕМБр. Загинув 28 вересня 2016-го від кулі снайпера під час обстрілу у промзоні Авдіївки, що на Донеччині.