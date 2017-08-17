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Уряд підвищив зарплати військовослужбовцям

  • П'ятниця, вер. 01 2017
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Уряд підвищив зарплати військовослужбовцям

30 серпня Кабінет Міністрів України змінив порядок нарахування грошового забезпечення військовослужбовцям. Раніше в основу грошового утримання входили оклади за військовим званням та посадою. Виплати військовим складалася з мізерних окладів, які становили лише  10-15% всієї суми забезпечення, і 17 видів надбавок.

По-перше, такі надбавки були неефективними. По-друге, військові пенсії нараховувалися саме з урахуванням окладу. Тому така система призводила до того, що військовослужбовці отримували вкрай низькі пенсії.

Уряд повністю змінив цю систему. Розміри посадових окладів військовослужбовців будуть підвищені з урахуванням чинної мінімальної заробітної плати (з 1 січня 2017 року МЗП зросла вдвічі і становить 3200 грн) і запроваджених спеціальних тарифних коефіцієнтів.  

Нова система нарахування зарплат військовослужбовцям підвищить їхні посадові оклади, а відтак і їхні пенсії у майбутньому. Наступним кроком має стати підвищення військових пенсій. Відповідний законопроект прем’єр-міністр Володимир Гройсман має намір подати до парламенту після ухвалення пенсійної реформи. Після ухвалення пенсійної реформи Уряд запропонує Парламенту розглянути законопроект про підвищення військових пенсій.

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Опубліковано в Громада

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