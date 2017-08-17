Двоє мешканців Білої Церкви отримали звання Почесного громадянина міста

Зокрема під час таємного голосування більшість депутатів віддали свої голоси за присвоєння такого звання:

- Теодору Григоровичу Дячуну, ветерану УПА за вагомий особистий внесок у відновлення української державності. Варто зазначити, що лише з другої спроби депутати змогли прийняти таке рішення. Майже рік тому кандидатура Теодора Дячуна виносилася на розгляд, проте у депутатів тоді не вистачило голосів. Мер назвав це "помилкою" і обіцяв повернутися до питання на найближчій сесії. Як бачимо, обіцянку вдалося викинути лише через рік.

- Чмируку Дмитру Архиповичу за вагомий особистий внесок у розвиток велоспорту в Білій Церкві.