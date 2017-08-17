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Двоє мешканців Білої Церкви отримали звання Почесного громадянина міста

  • Четвер, серп. 31 2017
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Перед голосуванням Теодор Дячун звернувся до депутатів Перед голосуванням Теодор Дячун звернувся до депутатів

31 серпня на засіданні 35 сесії Білоцерківської міської ради депутати підтримали рішення про присвоєння звання Почесного громадянина міста Біла Церква двом мешканцям.

Зокрема під час таємного голосування більшість депутатів віддали свої голоси за присвоєння такого звання:

- Теодору Григоровичу Дячуну, ветерану УПА за вагомий особистий внесок у відновлення української державності. Варто зазначити, що лише з другої спроби депутати змогли прийняти таке рішення. Майже рік тому кандидатура Теодора Дячуна виносилася на розгляд, проте у депутатів тоді не вистачило голосів. Мер назвав це "помилкою" і обіцяв повернутися до питання на найближчій сесії. Як бачимо, обіцянку вдалося викинути лише через рік.

- Чмируку Дмитру Архиповичу  за вагомий особистий внесок у розвиток велоспорту в Білій Церкві.  

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Опубліковано в Громада

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