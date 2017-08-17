Оголошено конкурс на здобуття премії за внесок молоді у розвиток місцевого самоврядування

Метою присудження премії є сприяння соціальної активності молоді, широкому залученню її до суспільного життя і подальшого розвитку місцевого самоврядування, підвищенню ролі в громадському житті міста, морального і матеріального заохочення її кращих представників за значний внесок у вирішення соціально значимих для міської громади питань. Премія присуджується щороку відповідно положення (додається), починаючи з 2008 року, до Дня місцевого самоврядування (7 грудня) особам, громадянам України мешканцям м. Білої Церкви віком до 35 років та молодіжним громадським організаціям, зареєстрованим або легалізованим в місті Біла Церква шляхом повідомлення в установленому порядку згідно чинного законодавства України, які активно сприяли процесам розвитку місцевого самоврядування, досягли значних результатів у вирішенні соціальних і правових проблем територіальної громади м. Біла Церква

Видатки на премію складають двісті сорок один неоподаткований мінімум доходів громадян.

Премія присуджується за результатами попереднього року.

Повторно премія не присуджується.

Клопотання про присудження премії подається громадськими організаціями та трудовими колективами до 20 вересня в відділ у справах сім'ї та молоді Білоцерківської міської ради за адресою: м. Біла Церква, б-р. Олександрійський, 86, тел. 6-67-31. До клопотання додаються:

- відомості про досягнення особи, яка заслуговує на відзначення премією або молодіжної громадської організації, що заслуговує на відзначення премією;

- особовий листок з обліку кадрів кандидата на здобуття премії або дані про молодіжну громадську організацію, що заслуговує на відзначення премією (рік заснування, копії свідоцтва про реєстрацію та статуту (положення), кількість фіксованих членів, реквізити, відомості про керівників, перелік реалізованих проектів за останній рік).

Відділ у справах сім'ї та молоді забезпечує необхідне інформування молоді міста, збір матеріалів, підготовку обґрунтованих пропозицій щодо кандидатів на здобуття Премії та подання їх на розгляд постійної комісії міської ради з питань освіти, науки, культури, мови, прав національних меншин, міжнародного співробітництва, інформаційної політики, молоді, спорту та туризму, соціального захисту, охорони здоров'я, материнства та дитинства

Постійна комісія міської ради з питань освіти, науки, культури, мови, прав національних меншин, міжнародного співробітництва, інформаційної політики, молоді, спорту та туризму, соціального захисту, охорони здоров'я, материнства та дитинства забезпечує відбір кандидатів на здобуття премії, виносить на розгляд сесії міської ради проект рішення про присудження Премії до 01 листопада.

Виплати грошової частини премії її лауреатам здійснюються відділом у справах сім`ї та молоді Білоцерківської міської ради відповідно до рішення Білоцерківської міської ради про присудження премії за рахунок загальних асигнувань відділу на молодіжні програми, затверджених на відповідні бюджетні періоди.