У Білій Церкві планують збудувати пасаж "Crystal Palace"

Розробляли проект Міщенко В’ячеслав, Жихарев Роман, Міщенко Валерій, Жихарева Катерина. Вони ж розповіли про свій задум на сторінці "АММІ" в соцмережі Facebook. Архітектори кажуть, що будівля матиме вигляд пасажу багатофункціонального призначення з закладами дозвілля, громадського харчування та торгівлі, серед яких буде і магазин "АТБ".

Ділянка під будівництво розташована в центральній частині міста Біла Церква по вул. Ярослава Мудрого, 3, на якій розташований колишній літній кінотеатр 1956 року будівництва. Тривалий час будівля не використовувалася за призначенням, знаходиться в аварійному стані, не придатна для подальшої експлуатації та підлягає демонтажу. Ділянка знаходиться поруч з парком ім. Т.Г.Шевченка та є приватною власністю.

"Концепція проекту основана на садово-парковій архітектурі кін. ХІХ - поч. ХХ ст., максимальній прозорості будівлі та організації входу в парк cкрізь будівлю. Праобразом архітектури пасажу стала перша в світі будівля зі скла та чавуну, побудована до Всесвітньої виставки в Лондоні 1851 року, що була запроектована садівником Джозефом Пакстоном. Продовженням розвитку ідеї садово-паркової архітектури є розташована в парку ім. Т.Г.Шевченка пам’ятка архітектури "Вегетаційний будиночок" (оранжерея) 1910 р.", - йдеться у повідомленні.

Замість розвалин і бур'янів архітектури обіцяють модернову будівлю. Сподіваємося, недобудова за металевою огорожею теж незабаром перетвориться на щось красиве і сучасне

Фасади "Crystal Palace" вирішені у вигляді скляних конструкцій з метою досягнення максимальної легкості будівлі, її прозорості та забезпечення візуального зв’язку з парком. Фрагменти дерев'яного оздоблення, решітки (дранки) та колони накладені на фасад виконують функцію історичного зв’язку - нагадування про паркову архітектуру колишнього літнього кінотеатру. Внутрішня вулиця-пасаж в будівлі утворена двосвітним атріумом з балконом-галереєю та накрита циліндричним світловим ліхтарем.

Замовником та інвестором будівництва є ТОВ «АТБ-Інвест», які додатково фінансують благоустрій вул. Преображенської.

Щоправда не повідомляється, коли почнеться будівництво.