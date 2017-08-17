Вітання з Днем Незалежності України!

Білоцерківська міська організація партії "Блок Петра Порошенка "Солідарність" вітає всіх жителів міста з Днем Державного Прапора України і з Днем Незалежності України!

Ці державні свята є символом державності, незалежності і суверенітету нашої країни. Вони уособлюють в собі одвічну мрію нашого народу – бути незалежним і вільним у своїх поглядах та переконаннях.

Ми, наша держава, переживаємо нелегкі часи. Вороги суверенної держави Україна прагнуть похитнути нашу єдність, зламати нас, зруйнувати нашу віру у світле майбутнє. Але вони прорахувалися. Ми незламні. Ми знаємо, що наша сила і наша міць у єдності, а запорука державотворчого успіху – у злагоді, відповідальності, в об’єднанні зусиль кожної громади, кожного українця.

Шановні білоцерківці! Прийміть найщиріші вітання! Нехай мир і злагода панують у нашому спільному домі. Нехай кожен день додає нам енергії, снаги і впевненості у завтрашньому дні.

Зичимо вам та вашим родинам міцного здоров’я, добробуту, життєвої наснаги, впевненості у власних силах і нових звершень на благо України!

Зі святом Вас! Із Днем Незалежності!