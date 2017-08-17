Двом жінкам - убивцям "світить" від 7 до 10 років тюрми

Білоцерківською місцевою прокуратурою завершено досудове розслідування у кримінальному провадженні та скеровано обвинувальний акт для розгляду по суті стосовнодвох жінок, які в травні поточного року в одному з міст Білоцерківського району, під час спільного розпиття алкогольних напоїв, на грунті особистої неприязні до потерпілої, руками та ногами нанесли їй численні тілесні ушкодження по тілу, від яких потерпіла померла цього ж дня.

Дії зловмисниць кваліфіковано за ч. 2 ст. 121 (умисне тяжке тілесне ушкодження) КК України. Під час досудового розслідування за клопотанням прокуратури підозрюваним було обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

За скоєне кримінальне правопорушення обвинуваченим загрожує покарання у виді позбавлення волі строком від 7 до 10 років.

Прес-служба

прокуратури Київської області