Спортивна гордість нашого міста

20-23 липня в Португалії проходив чемпіонат Європи з велоспорту на треку серед юніорів. Учасницею цих змагань у складі збірної команди України була білоцерківчанка, вихованка СДЮШОР «Промінь з велоспорту, випускниця ЗОШ №5 Ольга Кулинич. Оля виборола дві нагороди: золоту медаль у груповій гонці (Points Race) та срібну в дисципліні Omnium.

У період з 1 до 6 серпня у Фінляндії відбувся Чемпіонату Світу з греко-римської боротьби серед юніорів. У складі збірної команди України Білу Церкву та Київщину представляв вихованець центру олімпійської підготовки, випускник обласного ліцею-інтернату фізичної культури і спорту Олександр Грушин. У запеклій спортивній боротьбі (на шляху до фіналу наш борець в ½ фіналі переміг сильних суперників – американського борця та російського.

Учасником чемпіонату світу з легкої атлетики, що відбувався з 4 до 13 серпня в Лондоні (Велика Британія), був і наш земляк Ігор Олефіренко. Потрапити до числа 25 найсильніших марафонців на чемпіонаті світу надзвичайно престижно у надсерйозній конкуренції. Саме це завдання ставили перед собою більшість українців у Лондоні, але зробити це вдалося лише Ігорю Олефіренку. З часом 2:15.34 год він фінішував 18-м.

28-30 липня 2017 року в м. Спліт, Хорватія, у рамках Всесвітніх Ігор Бойових Мистецтв (WORLD MARTIAL ARTS GAMES 2017), збірна команда України вдруге поспіль зайняла перше командне місце! Свій внесок у скарбничку національної збірної країни внесли білоцерківці, представники клубу «Еверест» Ашрафутдінов Альберт та Шишківський Денис, які стали володарями срібних нагород відповідно до вікових категорій. До того ж, Ашрафутдінов А.В. обслуговував змагання в якості міжнародного судді.

27 липня – 6 серпня в Орхусі (Данія) відбувся чемпіонат Європи з легкої атлетики серед ветеранів. Уже традиційно успішно на цих змаганнях виступила збірна України, у складі якої був і білоцерківець Віктор Недибалюк, який здобув дві золоті нагороди у змаганнях в півмарафоні – як в особистому заліку, так і в командному.

Щирі вітання спортсменам та їхнім тренерам з визначними нагородами!

За матеріалами сайту Білоцерківської міської ради