Питання працевлаштування учасників АТО в Білоцерківському районі

Питання працевлаштування учасників АТО розглянули під час щотижневої оперативної наради за участю начальників відділів, управлінь, структурних підрозділів райдержадміністрації. Як розповіла заступник директора міськрайоного центру зайнятості Наталія Матяш, з початку проведення антитерористичної операції на Сході України за сприянням у працевлаштуванні до Білоцерківського МРЦЗ звернулося 104 жителів Білоцерківського району, які брали участь в АТО, працевлаштовано - 33 учасника. З початку поточного року до центру зайнятості звернулося 15 учасників АТО, 11 з них - працевлаштовано.

Один із головних напрямів роботи центру зайнятості - є навчання та перекваліфікація. Загалом протягом останніх трьох років 15 осіб з числа безробітних учасників АТО пройшли професійне навчання. В 2017 році навчалося троє безробітних учасників АТО за професіями: фарбувальник приладів і деталей, пресувальник, електрогазозварник, вулканізаторник, продавець продовольчих товарів, підприємець-початківець. Навчання проводилось безпосередньо на підприємствах, де після навчання практиканти й були працевлаштовані.

Перспективною формою зайнятості є організація власного бізнесу. Так, одноразову допомогу на започаткування власної справи отримали 4 учасника АТО, жителі сіл Розаліївка, Піщана, Фурси та Яблунівка. В середньому кожний отримав фінансову підтримку в сумі 15 тисяч гривень. Завдяки цьому ними започатковано надання послуг з виготовлення та ремонту столярних виробів, встановлення металопластикових вікон, вирощування поросят, туристичних послуг. Крім цього, працевлаштовано 2 учасника АТО шляхом надання компенсації ЄСВ роботодавцям, які створили нові робочі місця. Це ФОП Федоренко В.М. та ТОВ «Оксіджен Солід». Сподіваємося, що й інші підприємства послідують такому гарному прикладу. Тим паче, коли є можливість отримати підтримку від держави.

Наразі ж на обліку в центрі зайнятості залишається 29 безробітних учасників АТО (жителів Білоцерківського району), з якими продовжується відповідна робота по працевлаштуванню.