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Валерію Гнатюку можуть висловити недовіру

  • П'ятниця, серп. 11 2017
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Валерію Гнатюку можуть висловити недовіру

Такий проект рішення Білоцерківської міської ради зареєстрував депутат Володимир Бабенко. Документ оприлюднено на сайті міськради. 

У проекті рішення причиною висловити недовіру заступнику міського голови Валерію Володимировичу Гнатюку він назвав незадовільну роботу чиновника.

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Нагадаємо, Валерій Гнатюк до призначення заступника міського голови Геннадія Дикого працював заступником попереднього міського голови Василя Савчука, проте курував житлово-комунальні питання, а нині - земельні. 

За час його роботи на посаді заступника мера Геннадія Дикого відбувся конфлікт влади і частина мешканців Залізничного селище, які не хочуть бачити біля своїх дачних та житлових будинків розширеної дороги, передбаченої новим Генеральним планом. 

 

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Опубліковано в Громада

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