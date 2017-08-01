Валерію Гнатюку можуть висловити недовіру

У проекті рішення причиною висловити недовіру заступнику міського голови Валерію Володимировичу Гнатюку він назвав незадовільну роботу чиновника.
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Нагадаємо, Валерій Гнатюк до призначення заступника міського голови Геннадія Дикого працював заступником попереднього міського голови Василя Савчука, проте курував житлово-комунальні питання, а нині - земельні.
За час його роботи на посаді заступника мера Геннадія Дикого відбувся конфлікт влади і частина мешканців Залізничного селище, які не хочуть бачити біля своїх дачних та житлових будинків розширеної дороги, передбаченої новим Генеральним планом.